Durante décadas, miles de familias del norte de Cipolletti convivieron con un problema silencioso pero constante: pozos ciegos saturados, napas comprometidas y una infraestructura que quedó chica frente al crecimiento de los barrios. Ahora, la ciudad apuesta a dar un salto histórico. El gobernador Alberto Weretilneck y el intendente Rodrigo Buteler presentaron el Sistema Cloacal Norte, una megaobra que beneficiará de manera directa a 12.000 vecinos y que fue diseñada pensando en cómo será la ciudad dentro de los próximos 30 años.

Detrás del proyecto hay una planificación que busca acompañar el explosivo crecimiento de la zona norte, uno de los sectores que más familias recibe año tras año. La obra contempla más de 6.500 metros de cañerías y una estación elevadora que funcionará como el corazón del sistema, permitiendo recolectar, transportar y tratar las aguas residuales para evitar desbordes y mejorar la calidad de vida de miles de personas.

Weretilneck destacó que la infraestructura es una herramienta clave para ordenar el crecimiento urbano. "Cuando el acceso a la tierra se vuelve imposible aparecen situaciones informales que después son muy difíciles de resolver", advirtió. Para el mandatario, esta obra representa un ejemplo concreto de articulación entre el Estado y el sector privado para construir una ciudad más organizada y preparada para el futuro. El gobernador remarcó además que es la primera vez que el municipio encara una obra de estas características.

Por su parte, Buteler puso el foco en el fenómeno que atraviesa Cipolletti, una de las pocas ciudades de la región que continúa sumando habitantes de manera sostenida. El intendente aseguró que el desafío actual es construir infraestructura antes de que lleguen los problemas. "Estamos pensando en obras para una ciudad que pueda crecer 100.000 habitantes más", afirmó, al describir la magnitud del proyecto presentado.

Pero las novedades no terminaron allí. Durante el mismo anuncio, Weretilneck y Buteler confirmaron que la Provincia asumirá con recursos propios la continuidad de una obra de extensión de la red de agua potable que había quedado paralizada tras el retiro del financiamiento nacional. Gracias a esa decisión, 12 barrios populares podrán acceder a una infraestructura esencial para acompañar su desarrollo y mejorar las condiciones de vida de miles de familias.

Además del impacto sanitario, las autoridades remarcaron que la obra tendrá un fuerte efecto económico y laboral. Desde la construcción hasta los servicios asociados, se espera que genere nuevos puestos de trabajo y movimiento para empresas locales. "Los trabajadores que participen de estas obras también vivirán en estos barrios y harán crecer toda la zona. Es un círculo virtuoso", resumió Buteler.