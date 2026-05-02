Este sábado, en un procedimiento que involucró a distintos equipos de trabajo, se logró retirar el vehículo que tras un descuido había caído al río Limay en el sector Bombeo Capex . Participaron buzos, se utilizó maquinaria pesada y colaboraron equipos de emergencia.

Cómo fue el operativo para sacar un auto del río Limay

Un operativo conjunto permitió este sábado extraer un vehículo que había caído al río Limay en la ciudad de Plottier. Las tareas se desarrollaron durante la mañana en la zona de Bombeo Capex y concluyeron con éxito, sin que se registraran lesionados.

De acuerdo a lo informado por la Secretaría de Emergencias y Gestión del Riesgo, la intervención se activó tras el aviso del propietario del rodado, quien señaló que el hecho ocurrió el viernes 1 de mayo debido a un descuido. A partir de esa comunicación, la Dirección Municipal de Defensa Civil solicitó la asistencia de organismos provinciales.

Participación de buzos y equipos especializados en la extracción

El operativo estuvo encabezado por la Dirección Provincial de Protección Civil en coordinación con la Municipalidad de Plottier. También intervinieron buzos de la División Bomberos de la Policía del Neuquén, quienes realizaron las primeras maniobras en el agua.

Las tareas comenzaron cerca de las 9 con una navegación táctica para relevar el área y definir el método de trabajo. Luego, el equipo aseguró el vehículo utilizando lingas, grilletes y tensores, con el objetivo de garantizar una extracción segura.

Uso de maquinaria pesada para retirar el vehículo del río

Alrededor de las 11:15 se iniciaron las maniobras desde la costa con maquinaria pesada. Tras más de una hora de աշխատանք, el vehículo fue finalmente retirado del cauce a las 12:20.

El procedimiento demandó precisión y coordinación debido a las condiciones del terreno y a la necesidad de minimizar riesgos durante toda la intervención.

Operativo sin heridos y con fuerte presencia de equipos de emergencia

Durante todo el despliegue se mantuvo una cobertura preventiva con una ambulancia del Sistema Integrado de Emergencias Neuquén (SIEN), además de la participación de la Unidad de Respuesta Inmediata (URI), que facilitó el acceso al sector.

En el lugar trabajaron equipos de Protección Civil, personal sanitario y efectivos policiales, incluida la División Bomberos. Desde las autoridades confirmaron que el operativo finalizó sin que se registraran personas heridas.