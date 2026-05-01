Neuquén refuerza el abastecimiento de agua: obras clave en Mari Menuco y el río Limay ante la emergencia hídrica

El Ente Provincial de Agua y Saneamiento (EPAS), desarrolla acciones estratégicas en la ciudad de Neuquén para garantizar el suministro de agua potable en el contexto de emergencia hídrica que atraviesa la provincia.

El organismo dependiente del ministerio de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales, abordó dos frentes de trabajo que se ejecutan de manera preventiva todos los años, aunque en esta oportunidad debieron adelantarse debido al contexto de sequía.

Las tareas principales se desarrollan en el lago Mari Menuco, donde se realiza el dragado en la obra de toma del sistema. Esta intervención, que demanda una inversión estimada de 50 millones de pesos y tendrá una duración aproximada de diez días, tiene como objetivo restituir las condiciones originales del canal de aducción y ampliar su capacidad operativa.

De esta manera, se busca asegurar la correcta captación de agua desde el lago, mitigando los efectos de la colmatación y la disminución de los niveles.

Cabe destacar que el sistema Mari Menuco representa más del 80 por ciento del abastecimiento de agua potable de la ciudad de Neuquén, y parte de Centenario, garantizando el suministro a una población superior a 400.000 habitantes. Por ello, cualquier reducción en su capacidad impacta directamente en la continuidad y calidad del servicio.

Por otra parte, en el río Limay, donde se registra una bajante pronunciada, se instaló una bomba para recarga del pozo filtrante lo que permite inyectar mayor caudal de agua para tratar e incorporar al sistema, garantizando el abastecimiento para los sectores que dependen de esta fuente de suministro.

Al respecto, el gerente general de Servicios Neuquén, Esteban Rodríguez, señaló: “Se trata de dos acciones fundamentales que llevamos adelante de manera preventiva para garantizar la producción de agua en la ciudad. Queremos llevar tranquilidad a la población porque el abastecimiento de agua potable está asegurado, a pesar del contexto de emergencia”.

Las intervenciones no generan afectaciones en el servicio y forman parte de una estrategia integral para sostener la producción y distribución de agua potable en la capital neuquina