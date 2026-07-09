Cuando los envíos nacionales comenzaron a reducirse, en Río Negro se encendió una alarma silenciosa. No se trataba de un medicamento cualquiera, sino de uno de los métodos anticonceptivos más utilizados por quienes buscan una protección prolongada sin depender de una pastilla diaria. Frente a ese escenario, la Provincia decidió intervenir con una fuerte inversión para evitar que los hospitales se quedaran sin stock.

El Ministerio de Salud rionegrino puso en marcha la distribución de una nueva partida de implantes subdérmicos de doble varilla, adquiridos íntegramente con fondos provinciales. La compra demandó una inversión superior a los 271 millones de pesos y permitirá abastecer a hospitales y centros de salud de toda la provincia.

La decisión llegó como respuesta a la disminución progresiva en la provisión de insumos anticonceptivos por parte del Gobierno nacional. Para evitar que esa situación afectara la atención en el sistema público, Río Negro resolvió financiar la adquisición con recursos propios y garantizar la continuidad de una política considerada clave para la salud sexual y reproductiva.

El implante subdérmico es un método anticonceptivo hormonal de larga duración. Se coloca debajo de la piel del brazo mediante un procedimiento ambulatorio y libera de manera constante una hormona que impide el embarazo. Su eficacia supera el 99% y su protección puede extenderse hasta cinco años, sin necesidad de controles o acciones diarias por parte de la persona usuaria.

Desde el Ministerio de Salud señalaron que la incorporación de una nueva partida también amplía las alternativas disponibles para que cada persona pueda elegir el método que mejor se adapte a su proyecto de vida y a sus necesidades de salud.

Uno de los principales beneficios del implante es que elimina la posibilidad de olvidos, una de las causas más frecuentes de falla en otros métodos anticonceptivos. Esa característica favorece la continuidad del cuidado y brinda mayor autonomía en la planificación de los embarazos.

Con una inversión que supera los $271.611.400, la Provincia busca que la reducción de los envíos nacionales no tenga impacto en la atención de quienes dependen exclusivamente del sistema público. La consulta médica, la colocación del implante y el seguimiento posterior continuarán realizándose de manera gratuita en hospitales y centros de salud de Río Negro.