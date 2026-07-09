En una reunión que marcó el rumbo de la gestión para el segundo semestre, el gobernador Alberto Weretilneck reunió a todo su gabinete y dejó en claro cuáles serán las prioridades de Río Negro en los próximos meses: modernizar el Estado, recuperar el control de rutas nacionales estratégicas, impulsar nuevas inversiones y avanzar con el esperado proyecto del Tren del Valle.

El encuentro sirvió para poner sobre la mesa el estado de las principales políticas públicas y coordinar la agenda de cada ministerio. Uno de los anuncios más importantes es que el Ejecutivo enviará desde agosto un paquete de proyectos a la Legislatura con el objetivo de simplificar trámites, actualizar normas e incorporar herramientas para mejorar el funcionamiento del Estado.

El ministro de Desarrollo Económico y Productivo, Carlos Banacloy, adelantó que las iniciativas abarcarán la modernización administrativa, obras de infraestructura, incentivos para nuevas inversiones turísticas y cambios en el sistema de habilitación de establecimientos vinculados a la producción de carnes.

Otro de los temas que ocupó buena parte del encuentro fue la intención del Gobierno provincial de avanzar con el traspaso de las rutas nacionales 22 y 151. Ambas vías son consideradas claves para la producción, la logística y el desarrollo de Vaca Muerta, por lo que el Ejecutivo insiste en la necesidad de contar con mayor capacidad de decisión sobre su mantenimiento y planificación.

La reunión también volvió a poner en agenda el Tren del Valle, un proyecto que busca fortalecer el transporte regional con una primera etapa entre General Roca, Cipolletti y Neuquén. La iniciativa apunta a ofrecer una alternativa para miles de trabajadores y estudiantes que diariamente se trasladan entre las principales ciudades del Alto Valle.

Finalmente, el gabinete repasó el avance de las obras públicas en ejecución, entre ellas la nueva terminal de ómnibus de Bariloche, trabajos de saneamiento, infraestructura hospitalaria, obras de agua potable y mejoras en el acceso al aeropuerto de la ciudad, además de revisar los programas que impulsan las distintas áreas del Gobierno provincial para el resto del año.