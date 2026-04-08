La Cooperativa CALF informó que este miércoles se realizará un corte programado del suministro eléctrico en algunos sectores de la ciudad de Neuquén. La interrupción se llevará a cabo entre las 8 y las 12.

El corte afectará a los vecinos comprendidos entre José Rosas y Linares, específicamente en el tramo comprendido entre Mazzoni y Félix San Martín. Según la cooperativa, la medida cuenta con la autorización del órgano de control municipal.

El motivo del corte es la conexión de una nueva Subestación Transformadora, un paso necesario para abastecer a nuevos usuarios y mejorar la capacidad del servicio eléctrico en la zona.

CALF recomendó a los vecinos tomar las precauciones necesarias durante las horas del corte y recordó que estos trabajos son fundamentales para garantizar un suministro más confiable y seguro en los sectores afectados.