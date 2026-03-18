Un golpe preciso en un punto crítico

El puente carretero que conecta Neuquén con Cipolletti quedó parcialmente a oscuras tras el robo de 29 luminarias LED y la destrucción de parte del cableado que alimenta el sistema. La situación fue detectada por equipos técnicos de CALF durante una inspección y encendió una alarma inmediata por el impacto en la seguridad vial.

No se trató de un daño menor ni aislado. La intervención fue ejecutada con conocimiento técnico, aprovechando la estructura del puente y operando a pocos metros de un puesto policial. El resultado fue un corredor clave sin iluminación suficiente, en horarios donde el flujo de tránsito es constante.

50 mil vehículos, sin margen de error

El tramo afectado concentra uno de los movimientos más intensos de la región: cada día lo atraviesan cerca de 50 mil vehículos, entre autos particulares, colectivos, motocicletas y bicicletas. Es una vía de conexión directa entre dos ciudades que funcionan como un único sistema urbano.

En ese contexto, la falta de iluminación no es un detalle. Reduce la visibilidad, incrementa el riesgo de siniestros y afecta también a peatones y ciclistas que utilizan el puente como paso cotidiano.

Daños profundos y una reparación compleja

Además del faltante de luminarias, el sistema eléctrico sufrió daños de gran magnitud. La reposición no depende solo de reinstalar equipos: implica reconstruir tramos de cableado, asegurar la infraestructura y coordinar cortes y tareas en un entorno de alta circulación.

Desde CALF indicaron que la normalización demandará tiempo por la necesidad de adquirir nuevo equipamiento y desplegar un operativo técnico con condiciones de seguridad específicas. No hay margen para intervenciones improvisadas en un punto donde cualquier error puede agravar el problema.

Un ataque que impacta más allá del costo

El perjuicio económico es significativo, pero no es lo único en juego. La interrupción del sistema de iluminación en un corredor estratégico expone a miles de personas cada día y afecta directamente la vida cotidiana de quienes se trasladan entre Cipolletti y Neuquén.

El hecho dejó al descubierto la vulnerabilidad de una infraestructura clave y la necesidad de resguardar servicios que sostienen el funcionamiento diario del área metropolitana.

El pedido: denunciar y prevenir

Ante este escenario, CALF solicitó a los usuarios que informen cualquier situación sospechosa que pueda poner en riesgo el sistema eléctrico o la infraestructura pública.

Guardia de reclamos y denuncias: 0800-333-2253 (24 horas)

Plataforma de denuncias: sistema LUMI en su sitio web

La recuperación del servicio está en marcha, pero el episodio ya dejó una consecuencia inmediata: uno de los accesos más transitados del Alto Valle quedó expuesto donde no debería.