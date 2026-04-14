La Cooperativa CALF informó que este miércoles se realizarán cortes programados de suministro eléctrico en distintos sectores de la ciudad de Neuquén, como parte de tareas de mantenimiento en la red de distribución y subestaciones transformadoras.

El primer corte afectará a los barrios comprendidos entre Primeros Pobladores y Félix San Martín, así como entre Paimún y Chos Malal, y se llevará a cabo en dos franjas horarias: de 8 a 9 de la mañana y de 12:30 a 13:30. Según la cooperativa, estas interrupciones son necesarias para realizar trabajos en la red troncal de distribución.

En paralelo, otro corte programado afectará al barrio Villa Farrel, comprendido entre las calles Amancay y Río Diamante y entre Alderete e Independencia, desde las 8:30 hasta las 12:30. Este corte se realizará para tareas de mantenimiento en la subestación transformadora del sector.

CALF recordó a los vecinos la importancia de tomar las precauciones necesarias durante las horas en que se interrumpirá el servicio, incluyendo desconectar electrodomésticos sensibles y prever alternativas de iluminación y refrigeración.

La cooperativa enfatizó que estas acciones son fundamentales para garantizar un suministro eléctrico más confiable y seguro en los barrios afectados, reduciendo el riesgo de interrupciones imprevistas en el futuro.

Se recomienda a los usuarios mantenerse informados a través de los canales oficiales de CALF para recibir avisos de última hora y detalles sobre los trabajos en curso.