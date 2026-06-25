En qué consisten los proyectos que el Ministerio de Educación articula con CALF para las escuelas de Neuquén

El Ministerio de Educación de Neuquén, a cargo de Soledad Martínez, avanzó en una reunión con autoridades de la cooperativa CALF (Cooperativa Agua, Luz y Fuerza) para evaluar la incorporación de nuevas tecnologías en edificios escolares de toda la provincia. La agenda incluyó dos líneas principales: el fortalecimiento de los sistemas de seguridad mediante cámaras de videovigilancia y la implementación de paneles solares para mejorar la eficiencia energética de las instituciones educativas.

En el encuentro también participaron el subsecretario de Tecnología Educativa y Modernización, Lucas Godoy; el gerente de TIC, Sergio Fernández Novoa; y la gerenta de Finanzas y Renovables de CALF, Florencia Quiroga Panelli.

Mayor seguridad en los establecimientos educativos

Uno de los ejes centrales del proyecto de Educación apunta a reforzar la seguridad en las escuelas. La iniciativa prevé la instalación de cámaras de videovigilancia y sistemas de monitoreo que complementen las herramientas ya existentes.

El objetivo es claro: resguardar el patrimonio público, pero también brindar mayor protección a estudiantes, docentes y trabajadores de la educación que transitan diariamente por los establecimientos.

La ministra de Educación Soledad Martínez junto a Sergio Fernández Novoa y Lucas Martín Godoy - Foto: Neuquén Informa

Desde la cartera que encabeza Martínez remarcaron que la tecnología aplicada a la seguridad busca generar entornos más cuidados, con capacidad de prevención y respuesta ante eventuales situaciones de riesgo.

Energía solar y ahorro en el sistema educativo

El otro componente del plan está vinculado a la transición energética. La incorporación de paneles solares se evalúa como una herramienta para reducir el consumo eléctrico de las escuelas y promover modelos de generación distribuida. Este esquema permitiría que los establecimientos puedan autoabastecerse parcialmente de energía limpia e incluso reintegrar excedentes a la red eléctrica, bajo el sistema de compra y venta de energía que gestiona la cooperativa.

La ministra Soledad Martínez planteó la importancia de comenzar con una primera etapa que incluya tanto escuelas en construcción como edificios nuevos, incorporando la infraestructura energética desde el inicio de las obras.

Un relevamiento para definir las primeras intervenciones

Como paso previo a la implementación, se acordó realizar un relevamiento técnico de los edificios escolares. Ese diagnóstico permitirá definir prioridades, factibilidad y escalas de intervención en cada establecimiento.

La iniciativa se enmarca en una política pública de la Provincia orientada a modernizar el sistema educativo provincial, con una mirada que combina infraestructura, tecnología y sostenibilidad.

Educación con enfoque integral y mirada al futuro

Desde el Ministerio de Educación señalaron que la mejora de la infraestructura escolar no solo implica optimización de recursos, sino también la construcción de espacios de aprendizaje más seguros, innovadores y adecuados a los desafíos actuales.

En ese sentido, la articulación con CALF aparece como un paso hacia un modelo educativo que incorpora tecnología y eficiencia energética. Dos elementos vitales en la vida cotidiana en las escuelas.