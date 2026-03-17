Pasadas las 15 de este martes, la Cooperativa CALF había informado que en los próximos minutos realizarían un corte de energía eléctrica debido a tareas de emergencia. El corte no estaba programado, sin embargo era necesario para tareas urgentes.

El mismo afectó a la zona aledaña a calle Autovía Norte, desde la doble rotonda de Casimiro Gómez hasta la rotonda frente al Hospital Nor-Patagónico.

Tuvo una duración de alrededor de una hora y media. Transcurrido ese plazo, informaron que se restableció el servicio normalmente, logrando finalizar con éxito los trabajos en la zona.

Finalmente, agradecieron la comprensión y paciencia de los vecinos.