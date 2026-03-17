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Martes 17 de Marzo, Neuquén, Argentina
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Finalizó con éxito

CALF restableció el servicio tras el corte de emergencia

Los trabajos se realizaron de forma inesperada para un mantenimiento que ya finalizó.

Por Maite Arana

Licenciada en Comunicación Social. Redactora en Mejor Informado.
Martes, 17 de marzo de 2026 a las 17:29
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Pasadas las 15 de este martes, la Cooperativa CALF había informado que en los próximos minutos realizarían un corte de energía eléctrica debido a tareas de emergencia. El corte no estaba programado, sin embargo era necesario para tareas urgentes.

El mismo afectó a la zona aledaña a calle Autovía Norte, desde la doble rotonda de Casimiro Gómez hasta la rotonda frente al Hospital Nor-Patagónico.

Tuvo una duración de alrededor de una hora y media. Transcurrido ese plazo, informaron que se restableció el servicio normalmente, logrando finalizar con éxito los trabajos en la zona.

Finalmente, agradecieron la comprensión y paciencia de los vecinos.

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