Las bajas temperaturas que afectan a la región ya comenzaron a sentirse en las calles de Neuquén y la Municipalidad inició un operativo preventivo para minimizar los riesgos que generan las heladas sobre la calzada.

Durante la madrugada, trabajadores municipales realizaron tareas en el sector de las calles Colón, Belgrano y Stefenelli, una de las zonas donde habitualmente se intensifican los problemas cuando las temperaturas descienden por debajo de cero.

La intervención forma parte de las acciones que anteceden al tradicional Operativo Hielo, que volverá a desplegarse en los próximos días si continúan las condiciones meteorológicas previstas.

Cómo funciona el Operativo Hielo

El dispositivo se activa durante cada temporada invernal cuando los pronósticos anuncian heladas intensas.

Las cuadrillas municipales comienzan a trabajar alrededor de las 5 de la madrugada para intervenir antes de que aumente la circulación de vehículos.

La tarea consiste en distribuir una mezcla de sal y arena sobre las esquinas y sectores donde suele acumularse agua y existe mayor posibilidad de formación de hielo.

Ese tratamiento permite mejorar la adherencia de los neumáticos, retrasar el congelamiento de la calzada y disminuir los riesgos para quienes transitan por esos sectores.

Los puntos donde primero intervienen las cuadrillas

El municipio prioriza los lugares considerados críticos, especialmente aquellos donde el agua permanece sobre el asfalto o donde históricamente se registran placas de hielo durante las primeras horas del día.

Las tareas preventivas realizadas en Colón, Belgrano y Stefenelli forman parte de ese esquema de monitoreo previo que permite identificar los sectores que requerirán intervención cuando comiencen las heladas más intensas.

Un operativo que se repite cada invierno

Desde la Municipalidad recordaron que el Operativo Hielo forma parte del plan anual de mantenimiento de la vía pública y se implementa cada invierno como medida preventiva frente a las bajas temperaturas.

La continuidad de estas acciones dependerá de la evolución de las condiciones meteorológicas durante los próximos días, con el objetivo de reducir el impacto de las heladas sobre la circulación y mantener las calles en mejores condiciones para conductores y motociclistas durante las primeras horas de la jornada.