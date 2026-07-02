El intenso temporal de nieve, viento y temperaturas bajo cero mantiene en alerta a gran parte de Neuquén. Ante ese escenario, el Gobierno provincial continúa con un operativo integral de prevención y asistencia sobre las rutas para reducir riesgos, acompañar a los viajeros y responder rápidamente ante cualquier contingencia provocada por las condiciones climáticas.

El despliegue es coordinado por la Secretaría de Emergencias y Gestión del Riesgo junto con los ministerios provinciales, la Policía del Neuquén, Vialidad Provincial, Vialidad Nacional y los municipios, que trabajan de manera conjunta en distintos puntos del territorio.

Amplían la advertencia por hielo en varios sectores de la Ruta 40

En el parte actualizado de este jueves, Vialidad Nacional informó que todos los tramos de las rutas nacionales de Neuquén permanecen transitables con precaución debido a las bajas temperaturas y a la posible formación de hielo sobre la calzada.

El organismo pidió extremar los cuidados especialmente en distintos sectores de la Ruta Nacional 40, donde se detectaron las condiciones más complejas.

Los tramos señalados son el Camino de los Siete Lagos, en las zonas de San Francisco, Las Taguas y Río Hermoso, y también Cuesta de Rinconada, El Salitral, Catan Lil, Zapala, Auquinco, Pampa Tril y Buta Ranquil, donde la presencia de hielo puede reducir considerablemente la adherencia de los vehículos.

Además, Vialidad recordó que en la Cuesta de Rinconada es obligatorio el uso de cadenas, mientras que la portación de cadenas físicas continúa siendo obligatoria para circular por todas las rutas nacionales de la provincia.

Pino Hachado y Cardenal Samoré, habilitados pero con extrema precaución

Si bien durante las primeras horas del jueves el Paso Internacional Pino Hachado permaneció cerrado por la acumulación de hielo y nieve, la situación fue actualizada y tanto ese cruce como el Paso Internacional Cardenal Samoré se encuentran habilitados.

De todos modos, las autoridades mantienen el pedido de circular con extrema precaución debido a la presencia de hielo sobre distintos sectores de la calzada, las bajas temperaturas y la escasa adherencia. Además, continúa siendo obligatoria la portación de cadenas para quienes transiten por ambos pasos fronterizos.

Los equipos de Vialidad Nacional permanecen trabajando sobre los corredores más comprometidos para mejorar las condiciones de circulación y monitorean de manera permanente la evolución del temporal.

Máquinas trabajan sobre la Ruta 40

El temporal también afecta distintos sectores de la Ruta Nacional 40.

Uno de los tramos más comprometidos es la Cuesta de Rinconada, a la altura del kilómetro 2284, donde la calzada presenta formación de hielo. En ese sector trabajan equipos barrenieve de Vialidad Nacional para mejorar las condiciones de circulación.

El tránsito permanece habilitado únicamente con extrema precaución y es obligatorio el uso de cadenas.

Acompañamiento en las rutas provinciales

En la red vial provincial, los equipos concentraron las tareas preventivas en los sectores donde las nevadas tuvieron mayor impacto.

Sobre la Ruta Provincial 13 realizaron un barrido preventivo y acompañaron a varios vehículos hasta Villa Pehuenia para garantizar un traslado más seguro.

También hubo intervenciones en la Ruta Provincial 46, mientras que la zona de Rahue volvió a registrar las condiciones más difíciles de la jornada por la intensidad de las nevadas.

Asistencia a pobladores y camioneros

El operativo también incluyó asistencia fuera de las rutas.

En Laguna Auquinco, personal provincial ayudó a un poblador cuya vivienda sufrió el ingreso de nieve, mientras que en Las Lajas continúa el dispositivo destinado a asistir a los camioneros que permanecen varados tras el cierre preventivo de Pino Hachado.

Decenas de transportistas permanecen a la espera de una mejora de las condiciones meteorológicas para poder retomar el viaje.

Continúa el monitoreo del temporal

La masa de aire antártico mantiene temperaturas extremadamente bajas, fuertes heladas y sectores con hielo tanto en la cordillera como en la meseta.

Por ese motivo, las autoridades reiteraron la recomendación de evitar viajes que no sean indispensables y consultar el estado de las rutas antes de salir.

En materia educativa, el Ministerio de Educación continúa evaluando la suspensión de clases según la situación particular de cada localidad y establecimiento.

Además, debido a la emergencia en el suministro de gas que afecta a Rincón de los Sauces, quedaron suspendidas las actividades en todos los establecimientos educativos de esa localidad durante este jueves y viernes.

Mientras persistan las condiciones meteorológicas adversas, el operativo continuará activo con monitoreo permanente y coordinación entre los organismos provinciales, nacionales y municipales para intervenir ante cualquier emergencia que pueda presentarse.