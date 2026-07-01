Ventanas con nylon y nieve adentro de la casa: asistieron a un vecino de Laguna Auquinco en medio de la ola polar

En medio de las temperaturas extremas y las intensas nevadas que afectan al norte neuquino, personal de la Policía del Neuquén asistió este martes a Teodoro Flores, un vecino de Laguna Auquinco que atravesaba una situación de vulnerabilidad en condiciones habitacionales precarias. Recibió una carga de leña.

Asistencia en medio de la nevada

A bordo del móvil policial 1793, efectivos policiales trasladaron una carga de leña hasta la vivienda de Flores, ubicada en esa localidad rural del Departamento Pehuenches, a unos 40 kilómetros de Chos Malal y aproximadamente 35 kilómetros de Buta Ranquil. Todo, en medio de las alertas meteorológicas por la ola polar.

La situación había tomado estado público luego de que su vecino, Vicente Jara, difundiera testimonios sobre las condiciones en las que se encontraba el hombre en plena ola polar. Según recoge FM Patagonia de Chos Malal, algunas de las ventanas de la vivienda estaban cubiertas con bolsas de nylon para mitigar el ingreso del frío.

Sin embargo, el azote de la naturaleza fue mucho más que la defensa improvisada por Flores. En el video, difundido a través de las redes sociales, se puede observar cómo se había acumulado nieve dentro de la casa.

Además, Jara aseguró que Flores no contaba con víveres suficientes para afrontar el temporal, una situación que generó preocupación entre vecinos de la zona y motivó pedidos de asistencia urgente a organismos estatales, entre ellos la Municipalidad de Buta Ranquil.

Leña para lo inmediato

La intervención de la Policía provincial permitió acercarle una mínima carga de leña para que Flores pueda calefaccionarse en una jornada marcada por temperaturas bajo cero y condiciones meteorológicas adversas. La región continúa afectada por una masa de aire polar que mantiene el frío extremo en gran parte del territorio de Neuquén.

Mientras tanto, vecinos de la zona esperan que distintos organismos puedan evaluar la situación habitacional de Flores y brindarle respuestas que permitan mejorar sus condiciones de vida. Especialmente ante un invierno que recién ha comenzado, pero con muestra de su potencial.