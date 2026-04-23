Entre la polémica y el desconcierto acerca de lo que ocurre en muchas escuelas neuquinas, con episodios de acoso, de violencia, de amenazas y hasta de ocasionales exhibiciones de armas, en la Cámara de Diputados de la provincia, comenzó, en comisiones, a discutirse un proyecto presentado por Mercedes Tullián, una legisladora que revista en el PRO-NCN, para que el Estado instale cámaras dentro de los establecimientos escolares.

El primer intercambio de opiniones se dio en la comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, y allí se percibió un ambiente propicio para la iniciativa. Se habló de que, con la actual tecnología, no sería una inversión alejada de la concreta posibilidad que tiene actualmente el Tesoro neuquino, del que se alimenta todo el sistema escolar público; y solamente se observó algún reparo apuntado al uso que se le dará, es decir, qué alcances podrá tener ese uso de imágenes; y en los recintos en los que se ubicarán las cámaras, atendiendo a preservar cierta privacidad de los docentes en plena tarea.

En concreto, la diputada Lorena Parrilli (de Unión por la Patria), sostuvo que “puede resultar intrusivo para un docente, tener una cámara que lo filme de forma permanente dentro de su espacio de trabajo”, y que una situación similar se puede dar en “áreas administrativas a las cuales no concurren habitualmente los estudiantes”.

Tal vez en la otra vereda del enfoque ideológico, la diputada Brenda Buchiniz (de Cumplir, una rama libertaria), pidió incorporar al tratamiento un proyecto similar, de su autoría, que añade instancias de reconocimiento facial, y la utilización de datos biométricos. Aparte, hizo notar que esa iniciativa también prevé instalar cámaras en los hospitales y centros de salud de la provincia.

Este debate parlamentario, recién comenzado, se da en un contexto de mucha preocupación, en función de ciertas variables de seguridad que parecen no dar pie con bola en las escuelas, no ya de Neuquén, sino del país. El tema se instaló con mayor fuerza, después del trágico hecho ocurrido en San Cristóbal, provincia de Santa Fe, cuando un estudiante de 15 años, armado con una escopeta, mató a un compañero de 13 e hirió a otros, en una escuela de San Cristóbal (Santa Fe), el 30 de marzo pasado.