Una estudiante denunció a su profesor por acoso en Neuquén: cómo avanza la causa

La comunidad educativa del CPEM N° 6 de Cutral Co atraviesa momentos de fuerte conmoción tras la denuncia de una estudiante contra un docente por presunto acoso. La situación, que desencadenó protestas estudiantiles y la suspensión de clases, expuso una problemática de fondo: la falta de protocolos claros de contención y respuesta ante casos de violencia institucional.

“Fui cuatro veces a denunciar y no me escucharon”

La denuncia fue realizada por una alumna de 17 años, quien relató haber recibido comentarios inapropiados por parte de un docente, incluyendo insinuaciones de una supuesta compatibilidad amorosa entre ambos.

“Me dijo que éramos compatibles como pareja, que teníamos cosas en común. Me sentí muy incómoda. No sabía qué hacer, fui cuatro veces a denunciar y no me escucharon”, contó la estudiante en declaraciones al medio La Voz del Neuquén.

Además, la joven manifestó no haber recibido la contención necesaria por parte de la institución, lo que profundizó su malestar. Según relató, el proceso fue desgastante y generó un fuerte impacto emocional.

El testimonio de la madre: “Mi hija no es la única”

La madre de la adolescente también brindó declaraciones públicas, en las que denunció la falta de respuesta institucional y reveló que no se trataría de un caso aislado.

“Mi hija me contó lo que estaba pasando y la acompañé a hacer la denuncia. Pero no fue escuchada. Después de esto, aparecieron otros testimonios similares. Hay más chicas que pasaron por lo mismo”, aseguró en una entrevista.

La mujer subrayó que lo que se busca no es escrachar, sino proteger: “Queremos que las autoridades actúen, que esto no pase más. Los chicos tienen derecho a estudiar en un lugar seguro”.

Suspensión de clases y declaraciones oficiales

Ante la gravedad de la denuncia y la movilización estudiantil en reclamo de respuestas, las autoridades escolares decidieron suspender las clases. El equipo directivo del CPEM N° 6 informó que la medida busca resguardar la integridad física y emocional de toda la comunidad educativa.

Desde el Ministerio de Educación, el director provincial de Educación Secundaria, Christian Widmann, confirmó que se activaron los protocolos institucionales y que el docente fue apartado preventivamente de sus funciones mientras avanza la investigación.

“Es una situación muy delicada. Se están siguiendo los pasos administrativos correspondientes. Lo fundamental ahora es preservar los derechos de la víctima y garantizar el debido proceso. Llamamos a la reflexión y a que esto se aborde con la seriedad que requiere”, expresó Widmann en declaraciones radiales.

“Nos dicen que exageramos, que no es para tanto. Pero no queremos naturalizar que un profesor nos diga cosas que nos incomodan. Estamos cansadas de tener miedo en la escuela”, expresó una estudiante durante la protesta.

Un pedido colectivo: que no vuelva a pasar

El caso encendió las alarmas en el ámbito educativo local, y abrió un debate sobre la necesidad de contar con protocolos efectivos de abordaje ante situaciones de acoso o violencia institucional.

El futuro inmediato del CPEM N° 6 dependerá de cómo se resuelva esta denuncia, pero también de cómo se trabaje en la construcción de un ambiente educativo libre de violencias.