La directora general de Educación de Río Negro, Marcela Strahl, confirmó que desde mediados de la semana pasada se registraron mensajes amenazantes en más de 100 establecimientos educativos. La funcionaria advirtió que estas situaciones, que comenzaron como un supuesto reto viral, “ya no son una broma” y pueden derivar en desenlaces graves si no se actúa con responsabilidad institucional y social.

“Desde el primer día empezamos a trabajar para abordarlas con los equipos supervisivos y otros organismos. Nuestro compromiso es intervenir en lo que puede devenir, porque no se puede minimizar estas situaciones”, señaló Strahl, al remarcar que el fenómeno también alcanzó a escuelas primarias.

La funcionaria explicó que se activaron los protocolos de actuación y se reforzaron las actividades de orientación en cada institución. “Hay que reforzar la seguridad, pero también concientizar a los chicos. Pensar en procedimientos pedagógicos y en el riesgo de sumarse a este tipo de cosas que atentan contra la vida de otras personas”, agregó.

Strahl aclaró que las denuncias no se realizan contra los estudiantes, sino contra los hechos, y que la intervención corresponde a la fiscalía, que inicia las investigaciones. “Como educadores no podemos vulnerar a nuestros estudiantes. No hacemos revisión de mochilas. El refuerzo policial se hace y se determina junto a las familias si los estudiantes acceden con mochila. Es importante que la familia se involucre”, sostuvo en Radio Kaos de Roca.

La directora general de Educación también indicó que algunas escuelas cuentan con cámaras en sectores como SUM o ingresos, pero descartó la instalación de detectores de metales, decisión que deberá resolver la fiscalía en caso de ser necesario.

Hasta este martes se contabilizaban 80 escuelas afectadas, pero la cifra ya supera las 100 instituciones. “Debemos seguir concientizando. Que las familias puedan dialogar con sus hijos. En este momento, y tras análisis con los equipos territoriales, la escuela requiere hacer un párate, una pausa digital para concentrarnos en la escuela. Necesitamos volver a hablar: las escuelas deben ser espacios seguros y deben promoverse entornos cuidados”, concluyó Strahl.