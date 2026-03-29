Como cada año cuando hay un cambio de estación, el próximo 4 de abril Chile modificará su hora, abandonado el invierno y entrando en el verano, para poder tener más momentos de luz en la vida diaria. Esto volverá a impactar tanto en la propia región como en la modalidad de trabajo de los cruces internacionales con Argentia.

El día pautado los relojes deberán atrasarse una hora, generando una diferencia horaria que puede complicar el tránsito en la cordillera. El cambio coincide con un período de alta circulación por turismo, lo que aumenta la necesidad de planificación entre quienes viajan entre ambos países.

Con esta modificación, a las 00 el reloj marcará las 23, lo cual significa una diferencia con la hora Argentina. Esto provocará que Chile tendrá mañanas con más luz, pero menos hacia el fin del día.

Qué pasa con los horarios en los cruces

En cuanto a las consecuencias que esta medida, adoptada por muchos países, tendrá en los pasos fronterizos, se destaca la diferencia horaria. Es decir, los horarios de atención seguirán coordinados pero serán distintos a la hora argentina.

A partir de abril, si un viajero sale a las 8 de Argentina para llegar a las 9 a Chile, al llegar notará que allí son las 10, lo cual puede generar inconvenientes o problemas con los horarios de apertura y cierre de los cruces.

Cabe recordar que los principales cruces desde Neuquén mantendrán sus horarios, solo modificando esta diferencia de una hora: