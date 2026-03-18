El Gobierno de Chile construirá un “escudo fronterizo”: qué pasará en el límite con Neuquén

En línea con la política implementada por Donald Trump en Estados Unidos, el flamante presidente electo de Chile, José Antonio Kast confirmó la noticia de que se construirá un “escudo fronterizo” que constará de muros de cemento de cinco metros para combatir la inmigración al país trasandino. Qué pasará en el límite con Neuquén.

El comunicado del Gobierno chileno indicó que “se levantará un sistema de contención física y tecnológica infranqueable, combinando muros/vallas de seguridad de cinco metros de altura, equipados con sensores de movimiento y vigilancia por drones, en los sectores aledaños a los pasos oficiales o pasos clandestinos inhabilitados”.



Durante el lanzamiento del proyecto, el presidente Kast sostuvo que la iniciativa apunta a “cerrar la frontera a la inmigración ilegal, al narcotráfico y al crimen organizado”, y advirtió que la problemática se ha extendido en los últimos años a nivel nacional.



El Plan Escudo Fronterizo presentado por Kast “busca enfrentar de manera concreta la crisis migratoria sin precedentes que vive nuestro país”, según indicaron desde el Ejecutivo de manera oficial.



El muro se construirá en la zona del norte de Chile, específicamente en la región de Arica. Se trata del área del país trasandino que limita con los países de Bolivia y Perú, en tanto que la iniciativa apunta principalmente a frenar la inmigración de personas que atraviesan dichos territorios, en la mayoría de los casos desde Venezuela.



Según afirmaron a MejorInformado fuentes de la Dirección Nacional de Migraciones, esta decisión del Gobierno de Chile no tendrá ninguna consecuencia para Neuquén ya que dicha provincia limita con el país vecino más cerca de la región del sur.



Además, como se comentó anteriormente, la medida se toma principalmente con personas extranjeras y, principalmente, venezolanas.