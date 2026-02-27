El intendente Mariano Gaido brindó detalles acerca de las nuevas obras y proyectos que impulsará en este 2026 y que permitirán transformar la ciudad y anunció que ya avanza con la licitación del estadio Neuquén Arena.

El intendente sostuvo hoy que, tal como anunció al momento de la Apertura de Sesiones Ordinarias del Concejo Deliberante, impulsará la creación del estadio Neuquén Arena para la ciudad: “Lo vamos a desarrollar en la Isla 132 y vamos a trabajar rápidamente con las ordenanzas para que tengamos dentro de este semestre la licitación”, aseguró.

Gaido explicó que la construcción se hará mediante una inversión pública privada en una asociación, tal como se está haciendo con el estacionamiento subterráneo de Pirkas. A continuación, comentó que se está avanzando en un acuerdo con Cordineu -organismo a cargo de la Isla 132- y que luego se redactará una ordenanza que dará el aval a que Neuquén tenga un estadio de espectáculos, formación, capacitación, eventos deportivo y culturales: “Neuquén Arenas que se va a desarrollar y comenzaremos en este semestre”, afirmó.

Por otro lado, dio a conocer que también la Municipalidad avanza en la incorporación de un nuevo transporte público eléctrico para la ciudad de Neuquén: “Dentro de pocos días vamos a comunicar cuáles serán los trayectos de estas nuevas unidades 100% eléctricas”, agregó y detalló que los nuevos colectivos se destinarán a nuevos recorridos que buscarán potenciar el turismo en zonas como el Paseo Costero o impulsar el Polo Científico Tecnológico.

“COLE es un ejemplo en el país y ya lo eligieron 120.000 usuarios. La semana que viene pondremos en marcha 36 unidades 0KM que van a fortalecer las 180 actuales, con lo que tendremos 216 colectivos. De esta forma, seremos la única ciudad de la Patagonia con este transporte de jerarquía”, destacó.

Por otro lado, Gaido recordó que en paralelo el municipio continúa con la transformación de la Gran Avenida -ex Ruta 22- y celebró los avances del Polo Científico Tecnológico a través del Instituto Vaca Muerta. En este sentido, dijo que ya hay 13.000 inscriptos para los talleres que se brindarán allí.

“Ese edificio lo construyó la Municipalidad con fondos propios e hicimos un acuerdo con YPF y con las operadoras. En ese lugar ya está garantizado el servicio de transporte público”, expresó el jefe comunal, quien recordó que el IVM quedará oficialmente inaugurado en marzo, mientras que la semana próxima quedará habilitado el nuevo asfalto en todo el barrio aledaño.

“Es realmente un orgullo en el país el Plan de Obra de 3.000 cuadras de asfalto que tenemos en toda la ciudad”, expresó. Luego se refiró a los trabajos en la nueva avenida y dijo que “en Neuquén se trabaja con obras las 24 horas del día mientras que el país está paralizado, en la ciudad con superávit, con fondos propios, sin endeudamiento y acompañando a todo el comercio que no pagará la licencia durante lo que dure la obra”, especificó.

Por último, recordó que este año se ejecutarán 20 nuevos parques en la ciudad para el disfrute de niños y vecinos en general: “Son plazas blandas, modernas, con iluminación LED, para que puedan disfrutar de ese momento que tiene la familia y principalmente los chicos. Estamos muy felices porque la ciudad de Neuquén es un ejemplo en el país y lo vemos en estas plazas, en las obras y los servicios públicos que son eficientes”, finalizó.