Un sector de la comunidad de Neuquén inició una campaña de recolección de firmas con el objetivo de modificar el emplazamiento del futuro Estadio Arena. El petItorio es dirigido al Ejecutivo municipal y provincial y plantea proteger la Isla 132, considerada uno de los principales pulmones verdes de la capital. Los firmantes sostienen que una estructura de hormigón de grandes dimensiones generaría un impacto ambiental irreversible sobre la flora y la fauna autóctona de la ribera.

El documento técnico advierte que el sector del Paseo de la Costa carece de la capacidad de carga necesaria para servicios de saneamiento ante acontecimientos masivos. Según el texto, la construcción del Estadio Arena en dicho punto saturaría las redes de cloacas, agua y energía eléctrica existentes en las zonas residenciales aledañas. Por este motivo, la propuesta vecinal sugiere derivar las inversiones de infraestructura de base hacia el norte de la ciudad para beneficiar a los barrios en desarrollo.

La construcción del Estadio Arena fue ubicada entre los accesos por las calles Democracia, Río Negro y Linares

La construcción del Estadio Arena fue ubicada entre los accesos por las calles Democracia, Río Negro y Linares, caminos que ya se encuentran al límite de su operatividad vehicular cotidiana. La realización de espectáculos de magnitud en la zona costera implicaría el colapso logístico del tránsito y dificultaría el ingreso de unidades de emergencia ante eventuales incidentes en el predio, según argumentaron en la petición.

Como alternativa, los ciudadanos instan a las autoridades a proyectar la obra en los sectores de la barda o la meseta neuquina. La visión de los residentes apunta a evitar la superposición de grandes estructuras en un área ribereña que ya funciona como espacio de esparcimiento familiar y deporte al aire libre.



La solicitud concluye con un llamado a la planificación consciente para asegurar que el crecimiento de la ciudad no afecte la sostenibilidad ambiental de la cuenca hídrica. Los vecinos aclaran que el planteo no constituye una oposición al progreso de la infraestructura cultural, sino una exigencia de ubicación lógica y estratégica. El expediente administrativo ingresó por mesa de entradas y aguarda el análisis de las comisiones de Ecología y Urbanismo del Concejo Deliberante.