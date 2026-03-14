Personal de la División Brigada Rural, dependiente de la Dirección Seguridad Alto Neuquén, realizó este sábado tareas de acompañamiento y cobertura de seguridad durante el operativo de trashumancia en el norte de la provincia.

La intervención se llevó a cabo alrededor de las 16 sobre la Ruta Provincial 2, a la altura del paraje La Sieneguita, donde los efectivos entrevistaron a uno de los primeros crianceros que inició el traslado de su hacienda hacia las zonas de invernada.

Traslado anticipado por el clima

El arreo provenía de los parajes Ojo de Agua y Ailinco, y tiene como destino final el paraje Cerro Las Bombas, ubicado sobre la costa del Río Neuquén.

Durante el diálogo con los uniformados, el criancero explicó que las condiciones climáticas adversas obligaron a adelantar el descenso desde la veranada, por lo que comenzó antes de lo previsto el traslado de animales hacia los campos de invernada.

Entre la hacienda movilizada se registraron animales caprinos, equinos y ovinos, típicos de la producción ganadera del norte neuquino.

Asistencia a las familias rurales

En el marco del acompañamiento, el personal policial también brindó asistencia al criancero, aportando leña para calefacción y agua para consumo durante el trayecto.

Desde la fuerza destacaron que este tipo de intervenciones forma parte del apoyo institucional a las familias crianceras, que cada año realizan el tradicional movimiento ganadero entre veranadas e invernadas en el norte de Neuquén.

Trashumancia en Neuquén: claves para entender el movimiento ganadero

La trashumancia es el traslado estacional del ganado entre veranadas (zonas altas en verano) e invernadas (zonas bajas en invierno). Permite aprovechar distintos pastizales según la estación.

Ocurre principalmente en el norte de la provincia de Neuquén, en departamentos cordilleranos y zonas rurales vinculadas al Río Neuquén.

La protagonizan familias crianceras que trasladan cabras, ovejas y caballos a lo largo de rutas provinciales y huellas rurales.