Personal y equipos tanto de Vialidad Nacional como de Vialidad Neuquén siguen trabajando para despejar la calzada tras el desmoronamiento de rocas que obligó a interrumpir el tránsito sobre la Ruta Nacional 40, en un tramo de los Siete Lagos. El desmoronamiento ocurrió este jueves, en la zona de San Martín de los Andes y determinó la rápida intervención para garantizar la conectividad en el destino y el acceso a los centros de esquí en plena temporada.

Vialidad Nacional confirmó este viernes que continúa el corte total de circulación en la Ruta Nacional 40, entre San Martín de los Andes y Catritre. “Atento a que la zona continúa inestable, con posibles nuevos desprendimientos, personal y equipos de Vialidad Nacional y fuerzas de seguridad continúan con los trabajos de remoción del material de derrumbe, a fin de habilitar la vía y restablecer las condiciones de seguridad para los usuarios”, precisaron.

La Ruta Nacional 40 permanece cerrada entre San Martín de los Andes y Catritre por el riesgo de nuevos desprendimientos.

También intervienen equipos de la Dirección de Protección Civil, Área de Tránsito e Hidráulica del Municipio de San Martín de los Andes; la Administración de Parques Nacionales - Parque Nacional Lanín; Gendarmería Nacional, Policía del Neuquén y la Secretaría de Emergencia y Gestión de Riesgo de la Provincia.

El lugar se está monitoreando y ya se realizó una evaluación de la ladera donde se originó el derrumbe. Como parte de los trabajos se lleva adelante una estimulación hidráulica de la ladera, para que termine de caer el material desprendido y evitar riesgos.

Desvíos por Ruta 19

El acceso a Chapelco y a Lago Hermoso puede realizarse por la Ruta Provincial 19. Mientras tanto, se multiplican los esfuerzos para liberar la circulación en la Ruta 40. Lo que ocurrió es que se produjo la caída de rocas de gran porte sobre la calzada, producto de las condiciones climáticas.

Respecto de la Ruta 19 hasta la base del cerro por Payla Menuco, se indicó que el camino se encuentra transitable con extrema precaución y de día. Las condiciones climáticas obligan a transitar de manera prudente y evitar maniobras innecesarias.

La Ruta Provincial 19 funciona como vía alternativa hacia Chapelco y Lago Hermoso durante el corte de la Ruta 40.

Desde el organismo vial se recuerda a los usuarios la importancia de circular con extrema precaución durante la temporada invernal, respetando las indicaciones del personal vial y las velocidades máximas permitidas, además de verificar el estado de las rutas antes de iniciar un viaje.

En tanto, este viernes en la madrugada se detectó también un derrumbe en la zona del Mirador Piedra del Viento, a la vera de la ruta provincial 65. La dirección provincial de vialidad evalúa la situación. Mientras tanto, la alternativa para entrar o salir de Villa Traful es la ruta nacional 40.