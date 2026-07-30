Rocas gigantes y riesgo de nuevos desprendimientos: así trabajan para reabrir la ruta de los Siete Lagos

Con maquinaria pesada y personal de organismos municipales, provinciales y nacionales, continúa el operativo para remover las enormes rocas que cayeron sobre la Ruta Nacional 40, a poco más de tres kilómetros del centro de San Martín de los Andes. La prioridad de este jueves es habilitar una vía sobre la banquina para permitir únicamente el paso de vehículos de emergencia, mientras el tránsito permanece totalmente interrumpido por el riesgo de nuevos desprendimientos.

La magnitud del derrumbe obligó al corte total de la Ruta 40 y las autoridades estiman que la remoción completa del material demandará varias jornadas.

El derrumbe ocurrió cerca de San Martín de los Andes y mantiene el tránsito totalmente interrumpido.

Una motoniveladora de Vialidad Nacional y dos cargadoras de gran porte —una de Vialidad Nacional y otra del área de Hidráulica del municipio— trabajan en el relleno de la banquina. A las tareas también se suman una retroexcavadora de Parques Nacionales y camiones de distintas instituciones que colaboran con el operativo.

Un terreno inestable y riesgo de nuevos desprendimientos

Entre el material desprendido hay rocas de gran tamaño cuya remoción resulta compleja. Además, sobre la ladera del cerro se formó un importante socavón que fue inspeccionado por personal especializado para evaluar la estabilidad del terreno y minimizar los riesgos para quienes trabajan en el lugar.

Las tareas demandarán varias jornadas debido al tamaño del derrumbe y al riesgo de nuevos desprendimientos.

Un equipo de Incendios, Comunicaciones y Emergencias (ICE) del Parque Nacional Lanín recorrió la parte superior del cerro para detectar posibles cursos de agua o nuevas zonas inestables que puedan generar otro derrumbe.

Del operativo participan Vialidad Nacional, Protección Civil del Municipio, Parques Nacionales, Vialidad e Hidráulica municipal, Gendarmería Nacional, Policía del Neuquén, la Secretaría de Emergencia y Gestión del Riesgo de la provincia, Vialidad Provincial y Tránsito municipal.

Los caminos alternativos

Mientras tanto, el acceso al cerro Chapelco se realiza por la Ruta Provincial 19, a través de Payla Menuco, donde se recomienda circular con extrema precaución debido a las nevadas y lluvias de las últimas horas. Vialidad Provincial informó que el camino permanece transitable, aunque el tramo pavimentado entre el centro de San Martín de los Andes y el ex hotel Sol presenta numerosos pozos.

Vialidad Nacional pidió evitar la zona y extremar las precauciones ante la inestabilidad del terreno.

Desde ese punto hasta la base del cerro hay sectores con nieve, hielo, curvas angostas y anchos variables, por lo que se solicita avanzar a muy baja velocidad. Como alternativa, algunos pobladores utilizan los caminos de Arrayán Grande y Arrayán Chico, aunque también se deterioraron con el paso de las horas. Además, la portación de cadenas es obligatoria para todo tipo de vehículos.

El comunicado de Vialidad Nacional

Vialidad Nacional confirmó que continúa el corte total de circulación sobre la Ruta Nacional 40, entre San Martín de los Andes y Catritre, debido al desmoronamiento de rocas de gran porte provocado por las condiciones climáticas adversas. El organismo advirtió que la zona permanece inestable y existe riesgo de nuevos desprendimientos, por lo que el tránsito seguirá interrumpido hasta nuevo aviso mientras continúan los trabajos para restablecer la circulación.

Además, el organismo pidió evitar circular durante la noche y la madrugada, conducir a velocidad precautoria, respetar las recomendaciones emitidas durante las alertas meteorológicas y mantenerse informado únicamente a través de los canales oficiales antes de emprender un viaje.