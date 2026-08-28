Un camión chileno cargado de bananas volcó en una peligrosa curva de la Ruta 242

Un camión de procedencia chilena, que trasladaba una carga de bananas, volcó este jueves por la noche en la peligrosa curva de Liu Cullín, ubicada sobre la Ruta Nacional 242, a la salida del puente sobre el arroyo y en cercanías de Las Lajas.

El siniestro ocurrió alrededor de las 20.10, cuando el transporte perdió el control y terminó volcado a un costado de la ruta. Como consecuencia del vuelco, parte de la carga quedó desparramada en el sector y tanto las bananas como parte de la unidad afectaron la zona de circulación.

Un camión chileno volcó en la curva Liu Cullín y desparramó parte de las bananas transportadas.

El alerta fue recibido por la Comisaría 27 y rápidamente se dio intervención al Área de Prensa del Cuartel de Bomberos Voluntarios de Las Lajas – Central 7, cuyos efectivos se dirigieron hasta el lugar para asistir en la emergencia.

Al arribar, los bomberos constataron que el chofer se encontraba bien, con algunos golpes producto del vuelco y que se trataba de un transporte de procedencia chilena que había quedado volcado sobre la banquina luego de perder su carga en plena curva.

El chofer sufrió algunos golpes durante el vuelco, pero se encontraba fuera de peligro.

Personal de emergencia trabajó en el lugar y se solicitó a los conductores que transitaban por la Ruta Nacional 242 extremar las medidas de precaución, debido a la presencia del vehículo y de parte de la carga en inmediaciones del sector de circulación.

La curva de Liu Cullín, ubicada a la salida del puente sobre el arroyo y próxima a Las Lajas, volvió así a ser escenario de un vuelco, una situación que vuelve a poner el foco sobre uno de los sectores considerados peligrosos para quienes circulan por esta ruta.

Otro vuelco en la misma zona

A este vuelco se suma otro registrado esta semana sobre las rutas de la región. Este martes, un camión Scania de 18 ruedas volcó en la banquina de la Ruta Nacional 237, a la altura del kilómetro 1515, en la zona de Collón Curá.

El vehículo pesado quedó volcado a un costado de la calzada por causas que son materia de investigación. Personal policial trabajó en el lugar para retirar la unidad y avanzar con la normalización de la circulación.