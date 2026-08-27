Pasadas las 13 de este jueves se informó por el vuelco de un camión cerca del centro neuquino, en calle Colón 250. Se trataba de un camión rígido con una batea, usualmente utilizado para el transporte de cargas.

El rodado de gran tamaño quedó tirado sobre uno de sus laterales en la vereda, a metros de las viviendas de la zona, entre Carlos H. Rodríguez y Roca.

Según las primeras informaciones, en el lugar había trabajadores realizando extracción de árboles. Extra oficialmente se explicó que aparentemente, por el peso del vehículo, el asfalto cedió y provocó que de a poco el camión quede sobre su costado.

Aunque aún no se sabe cómo, se estima que el peso del camión ejerció presión en el asfalto, donde se estaba formando un socavón. Por ello, de repente el vehículo quedó dentro de un pozo.

Por el hecho se desplegó un operativo de emergencia en el que participaron agentes policiales e integrantes de Defensa Civil. Actualmente, trabajan en el lugar para retirar el rodado y evitar el paso de peatones.

De acuerdo a los primeros datos, el camión pertenece a una empresa privada que estaba realizando el entierro de cables.