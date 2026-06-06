Un camión enganchó cables de internet, dejó sin servicio a siete barrios y siguió su marcha

Un camión con carretón que transportaba maquinaria pesada para la construcción provocó importantes daños en la red de telecomunicaciones de Centenario al enganchar y cortar cables de internet y televisión por cable. El hecho ocurrió durante la tarde del viernes en el Barrio Sarmiento y dejó sin servicio a siete barrios de la ciudad, mientras el conductor continuó su recorrido sin detenerse para informar lo sucedido.

Según informó Centenario Digital, el incidente se registró alrededor de las 17:30 en la zona de calle Perú, entre Guatemala y El Salvador. El vehículo, un Mercedes Benz con carretón que transportaba una máquina pala cargadora y autoelevadores, impactó el tendido aéreo perteneciente a la empresa Personal, provocando la interrupción de los servicios de conectividad en numerosos domicilios.

Vecinos registraron con sus celulares el momento en que el camión dañó el cableado y continuó su marcha. Fotos: gentileza Centenario Digital.

Vecinos del sector advirtieron la situación y registraron el momento con sus teléfonos celulares. De acuerdo con los testimonios, el camión se detuvo brevemente en la subida de calle Formosa, aunque luego retomó la marcha en dirección a la segunda meseta y la Ruta Provincial 67, conocida como Ruta del Petróleo.

Riesgo para los peatones

La caída de los cables generó una situación de riesgo para peatones y transeúntes, ya que parte del tendido quedó sobre la vereda e incluso obstruía sectores de circulación. Ante esta situación, personal de Defensa Civil del municipio acudió al lugar para retirar los cables hacia un costado y reducir el peligro, además de dar aviso a la empresa responsable de la infraestructura afectada.

Fuentes locales señalaron que no es la primera vez que un transporte de gran porte impacta el cableado urbano y continúa su recorrido sin reportar los daños ocasionados, una situación que vuelve a poner en discusión las medidas de prevención y control para este tipo de traslados.