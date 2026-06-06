Conductores imprudentes fueron multados por filmar el espectacular accidente del camión en la Ruta 7

La Policía de Tránsito de Villa Obrera debió infraccionar a varios conductores que circulaban por la Ruta 7 mientras filmaban con sus teléfonos celulares el espectacular accidente protagonizado por un camión el jueves por la tarde. Según informaron las autoridades, algunos automovilistas incluso reducían la velocidad o se detenían para registrar imágenes del siniestro, generando situaciones de riesgo adicionales en una zona donde trabajaban equipos de emergencia.

El comisario Héctor Valdez explicó que durante el operativo se detectaron numerosas conductas imprudentes por parte de quienes transitaban por el sector. “Infraccionamos a personas porque frenan para filmar y van manejando. El solo hecho de querer hacer una filmación para las redes cuando ya está todo subido; que le diga de última al acompañante, pero se descuidan y es cuando se producen los siniestros”, sostuvo en diálogo con FM Red Social 97.9.

El impactante accidente del camión y la caída de una luminaria generaron complicaciones durante varias horas. Foto: gentileza Centenario Digital.

La situación se produjo mientras se desarrollaba un amplio operativo tras el accidente de un camión que, por causas que se investigan, se cruzó de carril sobre la Ruta 7 y terminó derribando una luminaria frente al sector de La Comarca. El hecho ocurrió durante el atardecer del jueves y provocó importantes daños materiales, además de generar complicaciones en la circulación vehicular.

El trabajo de los equipos de emergencia se extendió durante varias horas debido a la magnitud del incidente. En el lugar intervinieron efectivos policiales, bomberos y personal del EPEN, quienes debieron asegurar la zona, retirar la estructura caída y anular los cables eléctricos que permanecían energizados.

En medio del operativo, algunos conductores fueron multados por utilizar el celular mientras manejaban. Foto: gentileza Centenario Digital.

Valdez indicó que algunos conductores manifestaron su malestar por las demoras en la reapertura total de la ruta, aunque remarcó que las tareas eran indispensables para garantizar la seguridad.

“Estaban bomberos, el EPEN y había que retirar la luminaria y anular los cables porque estaba todo con corriente. También había que hacer una limpieza de la ruta. Hubo conductores impacientes que empezaron con la bocina o a insultar al personal que estaba trabajando”, señaló.

Otro accidente en el mismo sector

Como si los inconvenientes no fueran suficientes, horas después se registró un nuevo incidente en el mismo sector. Pasadas las 4:20 de la madrugada del viernes, un automóvil Ford Fiesta protagonizó un choque y posterior despiste. Afortunadamente no hubo personas lesionadas y solo se registraron daños materiales en el vehículo, que permaneció en el lugar hasta ser retirado por una grúa particular durante la mañana.

Desde la Policía insistieron en la necesidad de respetar las indicaciones del personal que trabaja en emergencias viales y evitar el uso del celular al volante, una conducta que no solo constituye una infracción, sino que también puede derivar en nuevos accidentes.