Se trepan a transformadores para robar cobre en Centenario y dejan sin luz a siete barrios

Los robos de cables en transformadores eléctricos generan preocupación en distintos sectores de Centenario. Delincuentes suben a las plataformas y sustraen cables de cobre. Esto provoca cortes de energía. También implica un alto riesgo para quienes cometen los hechos.

El jefe del Servicio Eléctrico del EPEN Centenario, Jorge Huaiquil, habló con Mejor Informado. Confirmó al menos siete robos en las últimas semanas. Los hechos se concentraron en barrios de la tercera meseta. Entre los sectores afectados se encuentran el barrio del Alto, el sector del Cooperativo del Castor, Procrear, Manzanas 1000, UOCRA, Nuevo Amanecer y SEJUN.

Creen que no utilizan escaleras

Huaiquil explicó la forma en la que operan los delincuentes: “La modalidad que están usando es se suben a la plataforma del transformador y roban los cables que abastecen la salida, las líneas directamente, que son los cables de cobre”, señaló.

Los hechos ya fueron denunciados a la policía. Según la investigación, analizan la posible participación de un vehículo. “Tenemos un dato de que es un auto blanco, lo cual es llamativo porque no tienen escalera, se trepan. Es gente que realiza el robo con escalera y no tenemos datos ni de patente, ni de modelo, ni marca del vehículo hasta ahora”, explicó.

Huaiquil también advirtió sobre el riesgo de vida que implica esta práctica. “El riesgo que significa para estos delincuentes, el riesgo de vida porque trabajan con nada de protección a 30 o 40 centímetros de 13.200 voltios”, señaló.

Las autoridades creen que podría tratarse del mismo grupo. La modalidad se repite en distintos puntos. Los robos se registraron en las últimas tres semanas.

En la imagen se puede ver el lugar en el que sacaron los cables, sobre un transformador.

“En las imágenes remarco el lugar donde los cables no están y deberían haber cables que alimentan los seccionadores y de ahí sale la línea. Pueden observar unas venas que bajan, esa es la línea de media tensión. Los transformadores operan así: entra a 13.200 voltios y sale 380; y después con el neutro se transforma en los 220 voltios”, explicó Huaiquil, en referencia a la foto.

Los cortes de luz, el drama de los vecinos

El impacto principal recae sobre los vecinos. Las zonas quedan sin servicio eléctrico y se ven afectados otros servicios básicos. “Se quedan sin energía, sin wifi, sin internet. Si roban en una zona de bombeo de agua, también se interrumpe el suministro de agua. El valor económico del material robado no es alto, pero el perjuicio para la comunidad sí lo es”, agregó. En algunos casos, los cortes se extienden por varias horas. El último fue de aproximadamente ocho horas.

“Es una situación complicada, que perjudica a los vecinos directamente porque los deja sin energía hasta que se soluciona el problema”, concluyó.