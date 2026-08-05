Una mujer de 42 años cayó este miércoles por la tarde con su automóvil al canal Richieri, en el sector Confluencia Rural, mientras viajaba junto a sus dos hijos menores.

De acuerdo con la información suministrada por la Comisaría 19°, la conductora manifestó que sufrió una distracción luego de retirar a los niños de un establecimiento educativo de la zona, perdió el control del Peugeot 208 y terminó dentro del canal de desagüe.

Ninguno de los ocupantes sufrió heridas de gravedad. La familia abandonó el vehículo por sus propios medios y posteriormente se retiró en otro automóvil particular. El rodado quedó bajo custodia policial hasta la llegada de la grúa del seguro.

El accidente ocurrió a pocos metros de una escuela

El hecho se registró alrededor de las 14:15 en la intersección de Richieri y Los Álamos, en el sector Confluencia Rural.

Tras un aviso al Centro de Operaciones Policiales, efectivos de la Comisaría 19° llegaron al lugar y encontraron un Peugeot 208 gris dentro del canal de desagüe.

La conductora explicó que acababa de retirar a sus hijos de un colegio cercano cuando una distracción provocó que perdiera el dominio del vehículo.

¿Cuál es el estado de la familia?

Según informó la Policía, la mujer y los dos menores se encontraban en buen estado de salud.

Aunque los efectivos ofrecieron asistencia, la conductora indicó que, en caso de presentar alguna molestia posterior, concurriría por sus propios medios a un centro de salud.

Minutos más tarde, otro vehículo particular pasó a buscar a la familia, mientras el automóvil permaneció en el lugar con custodia policial.

El vehículo quedó a la espera de la grúa

Aproximadamente una hora después del accidente, un familiar o allegado de la propietaria llegó al lugar para permanecer junto al vehículo hasta el arribo de la grúa del seguro.

La Policía resguardó el sector para evitar inconvenientes durante las tareas de retiro del automóvil.

El canal Richieri vuelve a ser escenario de un siniestro vial

Los canales de desagüe que atraviesan distintos sectores de la ciudad de Neuquén han sido escenario de numerosos despistes a lo largo de los años, especialmente en calles con tránsito intenso o cercanas a establecimientos educativos.

Si bien en este caso no hubo personas lesionadas, el episodio vuelve a poner el foco en la importancia de extremar las medidas de precaución al circular por sectores donde existen canales abiertos junto a la calzada.

Además, el hecho ocurrió en un horario de alta circulación por la salida escolar, un momento en el que aumenta el movimiento de vehículos y peatones en la zona.

El accidente no dejó personas heridas y no fue necesario el traslado en ambulancia de los ocupantes.

El Peugeot 208 permaneció bajo resguardo policial hasta ser retirado por el servicio de asistencia del seguro. No trascendieron actuaciones judiciales adicionales debido a que se trató de un siniestro sin terceros involucrados.