La tarde del jueves se convirtió en una pesadilla para dos estudiantes que viven en el barrio Mercantiles, en Neuquén capital. Una rotura en una cañería del EPAS provocó una enorme pérdida de agua que terminó ingresando a la vivienda que alquilan y dejó muebles, electrodomésticos y distintos elementos completamente empapados y cubiertos de barro.

Mientras el agua seguía entrando, los jóvenes apenas alcanzaron a reaccionar para evitar un riesgo mayor.

“No pudimos hacer nada, levantamos todas las cosas que pudimos, cortamos la luz por las dudas, porque era un peligro, desconectamos todas las cosas y esperamos que pase, porque se ha inundado todo”, relataron en diálogo con el móvil de la AM550 durante el programa "La Segunda Mañana", con el periodista Juan Pablo Andréz y el camarógrafo Bruno Calderón.

Agua, barro y horas interminables

La situación comenzó alrededor de las 3:20 de la tarde de este jueves, y se extendió durante gran parte del día, hasta cerca de las 19. El agua avanzó por toda la vivienda y también afectó a una persona mayor que vive en el fondo del terreno.

“Vivimos nosotros dos nomás, y al fondo vive una persona mayor, se inundó toda la casa. Cuando pudieron tapar y bajó el agua tuvimos que sacar todo el barro que había, era impresionante”, explicaron.

La escena dentro de la vivienda era devastadora. Los jóvenes pasaron horas intentando rescatar pertenencias y retirar el agua acumulada.

“Esto pasó a las 3:20 y tipo 19:30 pudimos empezar a sacar el agua. Me tapaba los tobillos. Tenemos que ver los muebles porque se mojaron, tenemos que ver cómo quedan”, contaron.

Recién después de varias horas pudieron volver a tener suministro eléctrico en la vivienda y comenzar a ordenar los daños.

“Seguramente vayamos a hacer el reclamo a EPAS”, señalaron.

Qué pasó con el caño que explotó

Desde el Ente Provincial de Agua y Saneamiento explicaron que la pérdida se detectó el jueves por la tarde en la intersección de Soldi y Ramos Espejo, en el barrio Terrazas del Neuquén. La fisura afectó el suministro de agua potable en Terrazas del Neuquén, Mercantiles y Bardas Soleadas.

El coordinador general del EPAS, Martín Giusti, explicó en AM550 que el trabajo demandó un operativo técnico complejo por la cercanía de instalaciones eléctricas de CALF y por la profundidad del conducto afectado.

“Cortamos el bombeo desde los tanques de Alta Barda y dejamos sin suministro a todo el sistema de calle Soldi”, indicó el funcionario.

Según detalló, las cuadrillas debieron trabajar junto a personal de CALF debido a la presencia de cables de alta tensión sobre el sector donde se encuentra el acueducto. Incluso tuvieron que realizar excavaciones de hasta tres metros para poder acceder al caño dañado y reemplazar el tramo afectado bajo estrictas medidas de seguridad.

Cómo reclamar por los daños

De manera extraoficial, fuentes cercanas al organismo indicaron que las personas afectadas por pérdidas materiales pueden realizar un reclamo formal ante el EPAS detallando los elementos dañados. Luego se efectúa una inspección para verificar los daños denunciados y avanzar con el correspondiente reconocimiento económico.

Mientras continúan las tareas para normalizar completamente el servicio, el organismo mantiene activo el operativo de asistencia en los barrios afectados y pidió restringir el consumo de agua para preservar las reservas disponibles.