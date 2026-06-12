Este viernes por la mañana, el Ente Provincial de Agua y Saneamiento (EPAS) retomará los trabajos de reparación de una cañería de distribución que sufrió una fisura en el barrio Terrazas del Neuquén y que afecta el suministro de agua potable en tres sectores del norte de la capital provincial.

El inconveniente fue detectado durante la tarde del jueves sobre la calle Soldi, donde las cuadrillas del organismo iniciaron de inmediato las tareas para solucionar la rotura. Sin embargo, los trabajos debieron ser suspendidos debido a la presencia de una línea de alta tensión sobre el sector afectado, una situación que representaba un riesgo para el personal operativo.

Ante este escenario, el EPAS coordinó acciones con la Cooperativa CALF para desenergizar la zona y garantizar las condiciones de seguridad necesarias para continuar con la intervención durante la jornada de este viernes.

Mientras se desarrollan las tareas de reparación, los barrios Terrazas del Neuquén, Mercantiles y Bardas Soleadas continúan registrando inconvenientes en el suministro de agua potable. Desde el organismo solicitaron a los vecinos hacer un uso responsable de las reservas domiciliarias y extremar el cuidado del agua almacenada en los tanques hasta que el servicio quede restablecido.

Las autoridades indicaron que la normalización del suministro dependerá de la finalización de los trabajos y de las condiciones de seguridad requeridas para el desempeño de las cuadrillas. Para consultas o reclamos, los usuarios pueden comunicarse con la línea gratuita del EPAS, 0800-222-4827.

