Una obra clave que puso a prueba la paciencia de los conductores

El tránsito en la ciudad de Neuquén atraviesa días de máxima tensión. La transformación de Avenida Mosconi, una de las arterias más importantes de la capital, cambió por completo la circulación y obligó a miles de automovilistas a replantear cómo moverse entre el norte y el sur de la ciudad.

La primera etapa de la obra abarca el tramo comprendido entre calle Linares y calle Gatica, donde la traza principal quedó cerrada para avanzar con los trabajos. El objetivo es transformar la avenida en una vía más moderna y segura, pero el proceso ya empezó a sentirse en las calles: largas filas de autos, bocinazos y demoras que se multiplican en las horas pico.

La situación se agravó en las últimas jornadas por distintos siniestros viales y por intervenciones técnicas que redujeron carriles disponibles, lo que generó escenas de tránsito cargadas de tensión y conductores atrapados durante largos minutos en los accesos a la zona de obra.

Carriles reducidos y circulación al límite

Uno de los puntos críticos se registró a la altura de calle Nordestrom, donde operarios trabajaron en la reparación de postes de electricidad.

Para realizar esas tareas se delimitó una parte de la colectora, lo que redujo la circulación de dos carriles a uno solo. Aunque el tránsito nunca se interrumpió completamente, el embudo generado en ese sector provocó demoras que se extendieron durante buena parte de la mañana.

La carga vehicular habitual de ese corredor —uno de los más utilizados para atravesar la ciudad de oeste a este— hizo el resto: autos avanzando a paso mínimo, maniobras forzadas y una sensación de caos permanente para quienes intentaban llegar a tiempo al trabajo o a la escuela.

El mapa clave para no perderse en el caos

Frente a este escenario, planificar el recorrido dejó de ser una opción para convertirse en una necesidad.

El esquema difundido por la Municipalidad muestra que, mientras avanza la obra, solo siete calles permiten cruzar la avenida para pasar de norte a sur o viceversa. Conocer esos puntos es clave para evitar rodeos interminables.

Los cruces habilitados son:

Cruces de doble mano

calle Linares

Avenida Olascoaga

calle Chaneton

calle Gatica

Cruces con sentido único

calle Bahía Blanca (sur a norte)

calle Chubut (norte a sur)

calle Don Bosco (norte a sur)

Estos pasos se convirtieron en los puntos estratégicos para atravesar el sector intervenido y evitar quedar atrapado en las largas filas de vehículos que se forman alrededor del cerco de obra.

Doce meses de obra y una ciudad que debe adaptarse

La primera etapa del proyecto tiene un plazo estimado de 12 meses. Para cumplir con los tiempos previstos, el Municipio dispuso un esquema de trabajo continuo durante las 24 horas.

Mientras avanza la transformación de la avenida, el tránsito seguirá condicionado por desvíos, carriles reducidos y cambios en la circulación. En una ciudad con un parque automotor en crecimiento y corredores cada vez más exigidos, cada cruce habilitado pasó a ser una pieza clave para evitar que el caos vial termine paralizando sectores enteros de la capital neuquina.