El tránsito hacia Cipolletti registró este viernes un fuerte colapso en la avenida Mosconi, a la altura del supermercado mayorista Vital, uno de los caminos más utilizados desde Neuquén.

Según reportes en el lugar, se formó un cuello de botella debido a que conductores que circulaban en dirección sur no respetaban el semáforo. Esta situación impidió el paso ordenado de quienes avanzaban por la ruta y colectoras, generando demoras, discusiones entre automovilistas y maniobras riesgosas.

La congestión alcanzó una magnitud considerable: la fila de vehículos se extendía desde la zona de Bahía Blanca hasta el puente carretero que conecta Neuquén con Cipolletti. En el lugar también se observó un camión atravesado, lo que complicó aún más la circulación.

Un banderillero presente en la zona indicó a Mejor Informado que el nivel de tránsito de este viernes superó al de días anteriores. “Hoy colapsó. No sabemos si hubo algún siniestro o un factor puntual que generó mayor afluencia”, explicó.

El atajo para evitar el embotellamiento

Ante el colapso en Mosconi, conductores comenzaron a utilizar un recorrido alternativo que permite ahorrar tiempo y evitar los principales puntos de congestión.

Calles recomendadas

Copahue

Obrero Argentino

Este trayecto presenta menor cantidad de semáforos y permite avanzar con mayor fluidez. Además, en gran parte del recorrido se mantiene prioridad de paso, lo que reduce las interrupciones.

Riesgos y puntos críticos

El principal problema detectado fue la falta de respeto a las señales de tránsito, especialmente en el cruce semaforizado de Mosconi. Esto generó bloqueos en la intersección y dificultó el avance de otras manos.