Mientras muchos todavía no sacaron la campera de abrigo del armario, Caviahue invita a anticipar las vacaciones de invierno y disfrutar de la nieve en la alta Cordillera de los Andes. El centro de esquí lanzó la preventa de pases para la temporada 2026, ofreciendo acceso ilimitado a todas sus pistas sin restricciones de fechas ni cupos diarios.

Con 13 medios de elevación y 22 pistas que se extienden sobre 325 hectáreas, Cerro Caviahue Ski Resort se posiciona como uno de los destinos invernales más completos de la región. Ubicado a 360 kilómetros al noroeste de Neuquén y rodeado de araucarias milenarias, el centro combina naturaleza, deporte y entretenimiento para toda la familia.

Entre los beneficios de la preventa, se destacan precios especiales para residentes de la provincia, opciones de financiación de hasta 12 cuotas sin interés a través del Banco Provincia del Neuquén y un pase que incluye alquiler de equipos para quienes buscan una experiencia completa. Los valores promocionales oscilan entre 480.000 pesos para residentes y 680.000 pesos para visitantes de otras localidades, mientras que la opción con equipo incluido llega a 990.000 pesos.

La organización remarcó que los cupos son limitados, por lo que anticiparse garantiza no solo los mejores precios, sino también la posibilidad de planificar con tranquilidad toda la temporada. Así, Caviahue refuerza su estrategia para consolidarse como un destino de nieve destacado, invitando a residentes y turistas a adelantarse y vivir el invierno con total libertad.

Con condiciones de nieve excepcionales durante toda la temporada y un entorno natural único, la propuesta de Caviahue transforma la planificación de las vacaciones de invierno en una experiencia anticipada que promete diversión, deporte y descanso en un escenario inigualable.