La temporada de verano fue fabulosa para toda Neuquén. Así lo destacó Martín Suero, presidente de la Asociación de Hoteles y Gastronómicos de Villa La Angostura (AHRVLA) en diálogo con Entretiempo por AM550. "En la previa nos imaginábamos un verano bastante crudo, con problemas de la gente para salir, así que hicimos todo un trabajo de seis meses junto al NeuquenTur. Todos los destinos de la provincia nos pusimos de acuerdo en trabajar y salir a dar propuestas para que la gente esté informada, que la gente tenga alternativas, que los precios sean todas las variantes, desde lo más económico —camping— hasta los hoteles de más alta categoría", explicó.

Para el invierno 2026 la situación es similar, pero en este caso el gran competidor para la región cordillerana será la Copa Mundial de fútbol de Estados Unidos, México y Canadá. "Este es el mismo caso, nosotros sabemos que es una semanita antes y dos semanitas después que la gente que va a viajar o que va a seguir a la selección argentina. Tenemos que salir a trabajar el invierno porque la ecuación buena de dos meses al principio del año no alcanza para dar trabajo a todo el personal durante todo el año", advirtió Suero.

La estrategia apunta a capacitar a los operadores de turismo

El presidente de AHRVLA resaltó que la idea no es salir a competir "sino a dar propuestas para aquel que no le gusta el fútbol o que realmente quiera venir". Igualmente la propuesta incluye instalar pantallas gigantes en las plazas para que el turismo viva la fiesta argentina durante el Mundial.

"Los operadores turísticos, las agencias de turismo, tienen muchos vendedores repartidos por el mundo, en Brasil, en Uruguay —que son nuestros destinos de venta más importantes—, en Capital Federal, en la ciudad de Neuquén. Y en realidad lo importante es capacitar a esa gente para que realmente puedan vender con buena información", detalló.

"Yo estoy saliendo ahora para una feria en Colombia de turismo. Vamos a tener 20 reuniones con operadores mayoristas de turismo donde se les va a contar qué es Villa La Angostura, qué es Neuquén, cómo se llega, qué aeropuertos tienen cercanos, si tienen que alquilar un auto, qué se come, qué no se come, hay mucha gente todavía que no conoce nuestra cultura turística y hay que contarlo para que el vendedor esté capacitado", explicó Suero.

Martín Suero adelantó también que "San Martín de los Andes, Villa La Angostura y Caviahue este año van a salir con precios promocionales para que vayan a esquiar. Y también se van a bajar los precios en toda la provincia, en los centros de esquí, justamente por este tema del Mundial".

La entrevista completa: