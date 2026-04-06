Un desprendimiento de rocas encendió la alarma este lunes sobre la Ruta Nacional 40, en uno de los accesos más transitados de San Martín de los Andes. El episodio obligó a reducir la calzada y generó un escenario de riesgo para quienes circulan por el sector.

El hecho se registró a la altura del supermercado La Anónima, donde quedaron piedras sobre la cinta asfáltica tras la caída desde una ladera cercana.

Calzada reducida y riesgo latente

La presencia de rocas sobre la ruta complica el tránsito y obliga a maniobras forzadas en un tramo donde la visibilidad y el espacio ya son limitados. A esto se suma la advertencia de que podrían producirse nuevos desprendimientos, lo que mantiene la situación bajo vigilancia.

Desde el lugar solicitaron circular con extrema precaución y respetar las indicaciones de seguridad vial.

Trabajos en la zona

Personal correspondiente interviene en el sector para despejar la calzada y restablecer las condiciones normales de circulación. Sin embargo, la tarea se desarrolla en un contexto inestable, con riesgo de caída de más material.

Un tramo clave bajo alerta

La Ruta 40 es una vía central para el tránsito en la región y este tipo de hechos vuelve a poner en foco las condiciones de seguridad en sectores donde los desprendimientos no son aislados.

Por el momento, la situación continúa en desarrollo. Se recomienda evitar la zona si es posible y extremar los cuidados al volante.