El Parque Nacional Lanín confirmó y advirtió que en esta temporada hubo un aumento en la frecuencia de los desprendimientos de rocas que suelen darse. A partir de episodios ocurridos en estos días, referentes del Parque indicaron que el proceso natural ha incrementado con mayor frecuencia, por lo cual brindan recomendaciones a pobladores y turistas.

El último episodio de este tipo registrado fue el jueves por la tarde, cuando vecinos del camping Bahía Cañicul, ubicado a la vera del lago Huechulafquen, captaron el derrumbe y encendieron las alarmas.

A partir de esto el Parque informó a través de un comunicado oficial que son situaciones frecuentes y normales, correspondientes a la propia naturaleza y que como suceden en la alta montaña no son un peligro para quienes están abajo, aunque sí se deben tener consideraciones si se piensa en ascender.

Puede existir riesgo por el desprendimiento por encima los 3000 msnm. La zona de mayor exposición es el sector conocido como “La Canaleta”, sobre la senda Norte, precisaron.

"Las caídas de rocas se definen como movimientos de masa en caída libre de fragmentos que se desprenden de superficies inclinadas. Estos eventos pueden alcanzar velocidades superiores a los 100 km/h aprox, generando un posible alto impacto y columnas de tierra", indicaron en el comunicado oficial.

Además agregaron que en los últimos años y especialmente en esta temporada de verano, han notado un incremento en la frecuencia de estos hechos. Explicaron que esto se vincula con las tasas elevadas de ablación y deshielo registradas en alta montaña, fenómeno asociado a la crisis hídrica estructural que atraviesa la Patagonia Norte.

La marcada disminución de precipitaciones de nieve y la reducción sostenida del manto de nieve generan una menor cohesión superficial y mayor inestabilidad en los materiales rocosos, favoreciendo los desprendimientos.

Qué piden desde el Parque para mayor seguridad

En este contexto, el Parque Nacional Lanín solicitó expresamente que el ascenso a la cumbre se realice únicamente por el sector oeste fuera de la Canaleta Central, para evitar transitar sectores más inestables y con mayor riesgo.

Además debido a las escasas precipitaciones registradas durante la actual temporada estival y a la limitada disponibilidad de agua potable en altura, se recomienda a quienes asciendan al área de refugios portar un mínimo de 5 litros de agua por persona para consumo personal.

También se solicita consultar siempre el estado de las sendas antes de iniciar cualquier actividad de montaña.