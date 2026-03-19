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Jueves 19 de Marzo, Neuquén, Argentina
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Vialidad trabaja en el lugar

Ruta 40: está reducido el tránsito en Lago Hermoso por el desprendimiento de rocas

Las autoridades informarán cuando las piedras logren ser retiradas, mientras tanto hay presencia de Vialidad en la zona y se circula por un carril.

Por Maite Arana

Licenciada en Comunicación Social. Redactora en Mejor Informado.
Jueves, 19 de marzo de 2026 a las 15:45
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Pasadas las 15 de este jueves, Vialidad Nacional informó a los conductores que hay interrupción del tránsito en Ruta 40, en los Siete Lagos, a la altura de Río Hermoso.

Se debe a que se han desprendido enormes rocas de la montaña y han caído sobre la calzada y banquina, dificultando el paso y generando inconvenientes para el tránsito.

Por esto solicitan a los usuarios transitar con precaución y respetar las indicaciones del personal de Vialidad que se encuentra trabajando en el lugar.

Además se recomienda verificar el estado de las rutas provinciales antes de un viaje, ya que debido a las condiciones meteorológicas puede haber rutas complicadas o directamente restringidas.

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