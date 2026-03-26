Un camión protagonizó un incidente este jueves por la tarde en Centenario, al llevarse por delante postes y cableado en la intersección de calles Colón y Florentino Ameghino. Según los vecinos, el vehículo estaría relacionado a la organización del Turismo Carretera.

El hecho se registró alrededor de las 16.15 y generó un importante despliegue de equipos de emergencia, además de la interrupción total del tránsito en calle Colón.

Intervención del EPEN y normalización del servicio

Personal del Ente Provincial de Energía de Neuquén (EPEN) trabajó en el lugar para reemplazar un poste que quedó quebrado, mientras que la cooperativa telefónica de Centenario retiró cables afectados, junto a otras empresas de telecomunicaciones.

Jorge Huaiquil, representante del EPEN, explicó a Mejor Informado que el suministro eléctrico fue restablecido tras las tareas realizadas.

“Ya está normalizado el abastecimiento eléctrico, se cambió el poste quebrado y el tránsito ya está normalizado. Hay algunos cortes de fibra óptica que quedaron por el mismo incidente”, señaló.

Durante el operativo, efectivos de la Comisaría 5ª y bicipolicías ordenaron la circulación y mantuvieron cortada la calle Colón hasta completar las tareas.

Desde los organismos intervinientes aclararon que los cables afectados en esta oportunidad correspondían en su mayoría a servicios de telefonía e internet, por lo que no representaban riesgo eléctrico para la población.