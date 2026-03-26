Esta mañana el Concejo Deliberante de Centenario se sumó a una polémica tratada por muchas ciudades y aprobada por algunas en el Alto Valle: prohibir a los limpiavidrios y su actividad en la localidad.

La ordenanza fue aprobada por nueve de los diez concejales debido a la ausencia de uno, Rubén Arias. El proyecto había sido presentado por el Consejo de Seguridad Local, a cargo de Claudio Pistagnesi.

Qué cambiará

Con esta aprobación queda establecido que se prohíbe la oferta del servicio de limpiavidrios y/o actividad similar no autorizada por la Municipalidad de Centenario, procediendo al decomiso de los elementos utilizados.

La prohibición incluye cualquier actividad que obstaculice el tránsito o ponga en riesgo la seguridad de las personas en la vía pública, salvo aquellas que cuenten con autorización correspondiente del órgano competente. Todas estas medidas se enmarcan bajo la ordenanza N°10.398.

Además se autoriza al Poder Ejecutivo a determinar la coordinación entre la Policía del Neuquén, Hospital de Centenario y suscribir convenios para el cumplimiento de la ordenanza. Mediante la reglamentación se informará el método para denunciar este tipo de actividad a la comunidad.

El municipio tendrá un plazo de 30 días para reglamentarla de acuerdo a lo que quedó establecido.

El ejemplo en otras ciudades

Ciudades como Cipolletti también han tomado esta iniciativa, mientras que localidades como Neuquén se trabaja en el Concejo Deliberante para regular esta actividad mediante la actualización del Código Contravencional. Se considera que es una actividad no permitida que genera conflictos con vecinos y conductores.

En Neuquén la propuesta también incluye incorporar alternativas para la inclusión social, como programas de capacitación laboral, dispositivos de empleo provinciales y municipales, y herramientas de abordaje para consumos problemáticos.