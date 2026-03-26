El Autódromo de Centenario se ha vuelvo un escenario impredecible para el Turismo Carretera. Por eso perfilar favoritos para la 3ª fecha que se corre desde mañana en el circuito neuquino es una verdadera lotería.

Es que nadie, en 13 años de su joven historial en la categoría más popular del país ha logrado repetir la victoria por estas tierras, siendo Manuel Urcera con un Ford el último triunfador en una jornada oficial.

Precisamente, la marca del óvalo ha dominado las estadísticas desde el 2010. Lionel Ugalde con un auto del mismo sello se impuso por primera vez y en la nómina luego se anotaron Mariano Werner, y Gabriel Ponce de León. Recién en 2014 apareció el primer nombre con otro auto: Guillermo Ortelli arriba de un Chevrolet.

Los fanáticos del automovilismo en la Patagonia van a copar las tribunas del autódromo de Centenario, sede de la tercera fecha de la temporada 2026.

La marca del moño repitió en 2016 con Agustín Canapino y el Toro rugió fuerte en 2017 por primera vez de la mano de Emiliano “Josito” Di Palma. Al año siguiente, y ratificando sus características de impredecibilidad, Valentín Aguirre llevó a lo más alto del podio a un Dodge para darle lugar nuevamente a Ford en las manos y en los pies de Juan Manuel Silva.

Recién en 2020, previo a la pandemia, llegó el momento de celebrar con un nombre regional: Juan Cruz Benvenutti de Villa La Angostura se colgó ese galardón con un Torino (segunda vez de la marca) y Gastón Mazzacane le dio el tercer y último triunfo a un Chevrolet en Centenario en el año 2022.

Juan Tomás Catalán Magni incrementó la estadística de Ford en 2023 y José Manuel Urcera fue el último en conquistar Centenario, el segundo patagónico de la nómina para inscribir a Río Negro en la lista de ganadores.

Lista completa de ganadores en Centenario

2010: Lionel Ugalde (Ford)

2011: Mariano Werner (Ford)

2013: Gabriel Ponce de León (Ford)

2014: Guillermo Ortelli (Chevrolet)

2016: Agustín Canapino (Chevrolet)

2017: Emiliano "Josito" Di Palma (Torino)

2018: Jonatan Castellano (Dodge)

2019 (marzo): Valentín Aguirre (Dodge)

2019 (diciembre): Juan Manuel Silva (Ford)

2020: Juan Cruz Benvenuti (Torino)

2022: Gastón Mazzacane (Chevrolet)

2023: Juan Tomás Catalán Magni (Ford)

2024: José Manuel Urcera (Ford)

Campeonato

Cumplidas las dos primeras fechas de la temporada 2026, Jonatan Castellano con un Dodge lidera el certamen con 70 puntos.

Mauricio Lambiris (Ford) lo sigue a cinco puntos y medio después de haber corrido en El Calafate y Viedma. Completa el podio José Luis Di Palma (Toyota) con 63,5 unidades.