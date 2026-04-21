Este martes, el gobernador Rolando Figueroa y el intendente Esteban Cimolai inauguraron el moderno edificio del Centro de Atención a la Niñez Municipal (CANM) Arco Iris, una obra largamente esperada por la comunidad educativa de Centenario. Tras años de paralización, la obra se completó gracias al trabajo conjunto entre la Provincia y el municipio, con una inversión de 152 millones de pesos.

Un espacio pensado para la primera infancia

El CANM Arco Iris funcionará como jardín maternal, centrado en la atención integral de la primera infancia. Contará con salas para distintas edades, lactario y áreas recreativas adaptadas a las necesidades de los niños y niñas.

El gobernador Figueroa destacó la importancia de la iniciativa: “La primera infancia edifica las bases sólidas. Si no la fortalecemos, es muy difícil lograr chicos libres que quieran más”, recordando además que la comunidad esperaba este espacio durante 25 años. “Este Neuquén está invirtiendo en las próximas generaciones”, afirmó.

Un compromiso social y educativo

Por su parte, Cimolai resaltó el rol social y educativo del nuevo centro: “Brindará contención, inclusión, pero sobre todas las cosas amor y formación”. Además, reconoció que contar con un edificio propio representaba una deuda histórica con las educadoras y las familias de Centenario.

El acto contó con la presencia de legisladores, funcionarios provinciales y municipales, así como los directivos del establecimiento, quienes acompañaron la ceremonia y recorrieron las instalaciones.

Tras la inauguración, las autoridades visitaron también los avances de la obra de la EPET 30, en el marco de la agenda de fortalecimiento de la infraestructura educativa de la ciudad.