El intendente de Neuquén, Mariano Gaido, y el gobernador Rolando Figueroa inauguraron este lunes de manera conjunta 300 cuadras de asfalto en el barrio Z1, en lo que fue presentado como un hecho histórico para la ciudad.

El acto se realizó por la tarde junto a vecinos y funcionarios, y marcó un fuerte gesto de trabajo coordinado entre el municipio y la provincia, en el marco del plan “3000 cuadras de asfalto”, financiado con recursos propios.

La obra ya está finalizada y en funcionamiento, y representa una de las intervenciones más grandes concentradas en un solo barrio dentro de la capital neuquina.

¿Qué se inauguró y por qué fue en conjunto?

La inauguración incluyó 300 cuadras de pavimento con servicios, lo que equivale a cerca del 10% del total del plan de asfaltado impulsado por la gestión municipal.

Durante el acto, tanto Gaido como Figueroa destacaron la importancia de mostrar una gestión articulada, donde el municipio ejecuta obras y la provincia acompaña con infraestructura complementaria.

“Estamos orgullosos de hacer estas obras junto al gobernador”, expresó Gaido, mientras que Figueroa remarcó que el Z1 es “un ejemplo de trabajo en equipo”.

El asfaltado representa un cambio inmediato en la vida cotidiana. Mejora la circulación, reduce el barro y facilita el acceso a servicios esenciales como transporte, salud y educación.

Muy emocionada y agradecida, María José Francarolli, vecina de Z1, recordó su llegada al barrio hace 17 y la transformación actual que está viviendo gracias a las obras de la Municipalidad de Neuquén: "Tenemos asfalto, los cordones cunetas, las rampas, la recolección de basura, el colectivo, todo es impresionante. Nos sentimos inmensamente orgullosos de vivir acá”.

“Antes les decía a las vecinas que nuestros pibes se embarraban camino a la escuela. Caían un par de gotas y era mucho barro, hoy no se mojan más los pies, y eso para nosotros es un montón. Nuestros chicos pueden jugar, andan en patines, andan en bicicleta, en un barrio seguro y totalmente asfaltado”, describió María José al valorar cómo le asfalto les dio calidad de vida.

Además, el pavimento permite integrar al barrio con el resto de la ciudad, reduciendo desigualdades históricas.

¿Qué otras obras anunciaron Gaido y Figueroa?

La presencia conjunta no fue solo simbólica. Durante la inauguración se confirmaron nuevas inversiones provinciales y municipales en el Z1:

Construcción de una nueva EPET y un nuevo CPEM

Nueva comisaría

Casi 200 viviendas en ejecución

Estas obras buscan acompañar el crecimiento del barrio y consolidar su desarrollo urbano.

Contexto: un modelo de gestión coordinada

El acto también funcionó como una señal política y de gestión: mostrar un modelo donde municipio y provincia trabajan alineados para acelerar obras públicas.

Gaido destacó que el plan se ejecuta con recursos propios y cuentas ordenadas, mientras que Figueroa sostuvo que ese orden permite a la provincia acompañar con más infraestructura.

En ese marco, el Z1 se convierte en un caso testigo de cómo se puede concentrar inversión para generar impacto rápido y visible.

Las 300 cuadras ya están habilitadas y en uso, mientras se avanza en la planificación de las obras complementarias anunciadas durante el acto.

El barrio comienza así una nueva etapa, con mejoras en infraestructura y expectativas de crecimiento sostenido.