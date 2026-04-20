El gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa habló luego de la demolición esta mañana de una vivienda sobre la calle Bahía Blanca del barrio Belgrano de la Capital que funcionaba como búnker de venta de drogas, en el marco del combate que lleva adelante la Provincia contra la inseguridad y, puntualmente, contra el microtráfico de estupefacientes.

“Es un trabajo social muy importante, porque están los vecinos, los distintos poderes del estado, los distintos municipios, a su vez está la Justicia. Se ha hecho una red muy importante para combatir esto, que lo estamos haciendo con mucha decisión”, expresó Figueroa en primer lugar.

“La semana pasada estuvimos exponiéndolo en el Congreso de la Nación, todo el trabajo que se viene realizando en Neuquén. También se ha realizado un operativo muy importante en Chos Malal, donde se ha secuestrado muchísima droga. Viene trabajando muy bien la Justicia”, agregó el mandatario.

“Estoy orgulloso de la Policía de Neuquén. Porque no se puede lograr sin una policía dedicada, trabajadora, honesta, enfocada en resolver los problemas ciudadanos, creo que nuestra policía en este trabajo, tiene un rol fundamental y lo ha desarrollado con mucho profesionalismo y muchísimo compromiso”, añadió Figueroa.

Por otro lado, el mandatario norpatagónico destacó “el trabajo que estamos realizando ahora en esta demolición en la Capital, vamos a estar en todos los lugares en toda la Provincia, donde haya que estar combatiendo contra quienes les destruyen la vida a nuestros chicos. Esto tiene impacto en los índices delictivos. La recuperación de espacios públicos, como las plazas que son para que los chicos vayan a jugar, para que los abuelos puedan compartir, para que la familia pueda vivir un momento diferente, ya las plazas no están copadas por estos delincuentes, y vamos a seguir porque sabemos que falta muchísimo trabajo”.

“Falta, como en todos los temas, pero tenemos el anhelo todos los días de llegar a la meta que es combatir junto con todos los actores de la Provincia para lograr el objetivo que nos planteamos, que es serio, que es alcanzable y que lo estamos haciendo todos, trabajando en comunidad”, dijo el Gobernador.

“Fue destacada la presencia del fiscal José Gerez en el Congreso de la Nación. Llama la atención de qué manera se ha modificado los índices delictivos a partir de que la Provincia ha tomado la decisión de asumir este compromiso con presencia de legisladores muy importante, porque esto sale a través de una iniciativa, posteriormente una ley, y esta ley se ejecuta con todos los poderes del estado muy comprometidos, con todos los intendentes y creemos que es muy importante y tenemos que valorar lo que estamos logrando los neuquinos”, comentó Rolando Figueroa.