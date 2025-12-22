Avanza la construcción del nuevo edificio de la EPET 29 en Centenario y estará listo en 2026

En el marco del plan de infraestructura educativa que impulsa el gobierno provincial, avanza la construcción del nuevo edificio de la EPET N° 29 en Centenario. Con un grado de ejecución que supera el 20 por ciento, se estima que la obra estará finalizada en noviembre de 2026, fortaleciendo así la oferta de formación técnica en la región.

La edificación se levanta sobre un terreno de casi 14 mil metros cuadrados, con un diseño de 4.963 metros cuadrados de superficie cubierta. Está ubicada en el sector delimitado por las calles Benito Machado, Juan XXIII y Ernesto Che Guevara, e incluirá aulas, laboratorios y espacios destinados a talleres específicos.

El proyecto contempla diez aulas, un laboratorio de ciencias, biblioteca multimedia, salón de usos múltiples (SUM), áreas administrativas y un bloque con 19 talleres técnicos. El plazo de ejecución es de 19 meses y la inversión total alcanza los 11.012 millones de pesos, con la empresa Roque Mocciola SA como responsable de la obra.

Esta construcción forma parte de una política provincial de impulso a la educación técnica, con foco en generar más oportunidades para jóvenes estudiantes. La iniciativa busca responder a la creciente demanda de formación especializada, clave para el desarrollo regional.

En paralelo, otras obras de gran envergadura avanzan en Plottier, donde se construye el nuevo edificio de la EPET N° 25. Con un 70% de avance, esta sede de 5.325 metros cuadrados tendrá 26 talleres y capacidad para más de 400 personas. La inversión supera los 15.163 millones de pesos y se proyecta su finalización para mayo de 2026.

También en San Patricio del Chañar se construye el edificio de la EPET N° 26, con una superficie de 4.940 metros cuadrados y casi un 30% de avance. Además, hay obras en licitación en Neuquén capital, ampliaciones en la EPET N° 17 y proyectos en ejecución en Plaza Huincul, Cutral Co, Añelo, Rincón de los Sauces, Zapala, Villa La Angostura y San Martín de los Andes. Todo esto refuerza el compromiso con una educación técnica moderna, equitativa y federal.