La Defensoría del Pueblo de Neuquén retomó el reclamo de los vecinos del loteo García Bayón por la presencia de cuatro criaderos de cerdos en inmediaciones del Paseo de la Costa.

Gustavo Pereyra, el defensor del pueblo de Neuquén, comentó en diálogo con La Segunda Mañana por AM550 que se espera una decisión final de la Municipalidad para proceder con el traslado de estos animales.

El proceso comenzó hace más de un año

El mismo explicó que el problema no son solo los animales sueltos, sino también los inconvenientes que provocan que convivan en una zona altamente residencial y que se hagan actividades agropecuarias en una zona no permitida. "Neuquén tiene zonas y subzonas en donde son exclusivamente residenciales o exclusivamente agropecuarias, o zonas mixtas, en donde se puede compartir la cuestión residencial con algunas actividades agropecuarias", detalló.

Pereyra manifestó que es una actividad prohibida por la normativa vigente y que vecinos cercanos ya se han quejado con el gobierno, a través de la Subsecretaría de Derechos Humanos, hace más de un año. A fines de 2025 tomó intervención la Defensoría, por petición de los vecinos, ya que no obtuvieron respuesta previamente.

En cuanto a la posible solución, detalló que la Defensoría requirió una serie de informes y actas de infracción hechas por la Municipalidad en su momento y resoluciones del Tribunal de Faltas, quienes ya habían advertido que no se podía hacer esa actividad allí.

"Lo que se nos informó, básicamente, es que ya se habían cumplido todos los trámites administrativos y que la solución era, en el corto plazo, notificar a quienes estaban llevando a esta actividad de que tenían que cesar con eso, y si no, la propia Municipalidad iba a tomar las riendas del caso e iba a hacer cesar, con los instrumentos legales en la mano, esa actividad trasladando a los animales a un lugar más conveniente", comentó.

Cuál es el próximo paso para reubicar a los animales

Actualmente están a la espera de una respuesta en el corto plazo, ya que esto fue hace unos días. "Ahí es un solo sector con un par de personas que llevan esta actividad adelante. Pero no es un lugar donde se realiza de manera constante y permanente. Evidentemente uno de ellos tiene otro lugar, en un lugar apropiado donde lleva adelante esta actividad, pero por alguna razón en algunas ocasiones lleva animales a esa zona", agregó Pereyra.

La Municipalidad ya ha cerrado el trámite administrativo y se va a ejecutar lo que ordenó el Tribunal Municipal de Faltas, que es el traslado de animales, lo cual se hará con todas las condiciones correspondientes.

"Comenzaron aún ya estando prohibido por legislación"

Pereyra aclaró que no es opción negociar para que los animales no salgan a la vía pública, ya que la normativa vigente prohíbe directamente la actividad en la zona residencial. "El problema acá es que allí se llevaban adelante tareas de saneamiento con todo lo que se implica, sin las condiciones que la legislación permite."

Además, cuando se modificó la normativa legal en el Concejo Deliberante, la zona pasó a ser únicamente residencial y quienes hacían la actividad fueron obligados a frenar. "El tema es que después hubo un par de personas que comenzaron nuevamente con la actividad, aún ya estando prohibido por legislación", manifestó, y aclaró la diferencia con barrios como Valentina, donde hay zonas residenciales y zonas agropecuarias a la vez, lo cual es previamente informado.

Ahora se espera la propuesta en corto plazo de la Municipalidad, quienes dialogarán con quienes realizan la actividad ilegal, se les brindará opciones y si no acceden a esto, procederá el municipio que está obligado a accionar.

También agregó que se está inspeccionando si hay más animales, como gallinas, caballos y gansos, para evaluar cuántos son y decidir cómo serán trasladados.