Neuquén podría contar por primera vez con un Hospital Público de Salud Animal. La iniciativa ingresó a la Legislatura provincial y propone garantizar atención veterinaria integral, gratuita y permanente para animales domésticos, comunitarios, callejeros y especies productivas pertenecientes a pequeños productores rurales.

El proyecto fue presentado por la ciudadana Paola Distel, quien argumentó que la provincia carece de un establecimiento veterinario público de mediana y alta complejidad, situación que deja sin cobertura a miles de animales y representa una importante carga económica para organizaciones proteccionistas y voluntarios.

La iniciativa también contempla campañas de castración, vacunación y adopción responsable en toda la provincia.

Entre los fundamentos, la propuesta sostiene que la ausencia de infraestructura pública contribuye a la reproducción descontrolada de animales, incrementa la población callejera y favorece la propagación de enfermedades zoonóticas, además de dificultar el acceso a tratamientos para familias de bajos recursos.

La iniciativa establece que el hospital dependerá del Ministerio de Salud y trabajará de manera articulada con municipios, comisiones de fomento, organizaciones no gubernamentales, instituciones educativas y organismos nacionales vinculados a la sanidad animal. El financiamiento provendría del Presupuesto General de la Provincia, además de convenios de cooperación, aportes internacionales y donaciones.

Atención gratuita y programas de prevención

De aprobarse, el hospital ofrecerá atención veterinaria gratuita durante las 24 horas, consultas clínicas, cirugías, laboratorio, diagnóstico por imágenes y tratamientos para enfermedades crónicas. También desarrollará campañas masivas de esterilización, vacunación y desparasitación, además de contar con un área destinada a promover la adopción responsable.

Un cuerpo especializado contra el maltrato animal

Uno de los aspectos más innovadores del proyecto es la creación del Equipo Provincial de Rescate y Protección Animal (EPRPA), que funcionará bajo la órbita del hospital.

El proyecto prevé la creación de un equipo especializado para rescatar animales víctimas de maltrato y actuar junto a la Justicia y la Policía.

Inspirado en modelos internacionales de protección animal, este cuerpo especializado tendrá la misión de intervenir ante denuncias por maltrato, crueldad, abandono y accidentes, realizando rescates tanto en zonas urbanas como rurales.

Además, coordinará acciones con la Policía, los municipios y el Poder Judicial para agilizar las investigaciones y respuestas frente a delitos vinculados al maltrato animal y otras situaciones de riesgo.