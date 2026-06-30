Neuquén podría contar por primera vez con un Hospital Público de Salud Animal. La iniciativa ingresó a la Legislatura provincial y propone garantizar atención veterinaria integral, gratuita y permanente para animales domésticos, comunitarios, callejeros y especies productivas pertenecientes a pequeños productores rurales.
El proyecto fue presentado por la ciudadana Paola Distel, quien argumentó que la provincia carece de un establecimiento veterinario público de mediana y alta complejidad, situación que deja sin cobertura a miles de animales y representa una importante carga económica para organizaciones proteccionistas y voluntarios.
Entre los fundamentos, la propuesta sostiene que la ausencia de infraestructura pública contribuye a la reproducción descontrolada de animales, incrementa la población callejera y favorece la propagación de enfermedades zoonóticas, además de dificultar el acceso a tratamientos para familias de bajos recursos.
La iniciativa establece que el hospital dependerá del Ministerio de Salud y trabajará de manera articulada con municipios, comisiones de fomento, organizaciones no gubernamentales, instituciones educativas y organismos nacionales vinculados a la sanidad animal. El financiamiento provendría del Presupuesto General de la Provincia, además de convenios de cooperación, aportes internacionales y donaciones.
Atención gratuita y programas de prevención
De aprobarse, el hospital ofrecerá atención veterinaria gratuita durante las 24 horas, consultas clínicas, cirugías, laboratorio, diagnóstico por imágenes y tratamientos para enfermedades crónicas. También desarrollará campañas masivas de esterilización, vacunación y desparasitación, además de contar con un área destinada a promover la adopción responsable.
Un cuerpo especializado contra el maltrato animal
Uno de los aspectos más innovadores del proyecto es la creación del Equipo Provincial de Rescate y Protección Animal (EPRPA), que funcionará bajo la órbita del hospital.
Inspirado en modelos internacionales de protección animal, este cuerpo especializado tendrá la misión de intervenir ante denuncias por maltrato, crueldad, abandono y accidentes, realizando rescates tanto en zonas urbanas como rurales.
Además, coordinará acciones con la Policía, los municipios y el Poder Judicial para agilizar las investigaciones y respuestas frente a delitos vinculados al maltrato animal y otras situaciones de riesgo.