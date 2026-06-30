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Bienestar animal

Presentaron un proyecto para crear el primer Hospital Público de Salud Animal de Neuquén

La iniciativa propone crear el primer hospital veterinario público de la provincia, con atención gratuita las 24 horas para animales domésticos, comunitarios y de pequeños productores rurales.

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Por Facundo Julio

Redactor secciones Espectáculos y Sociedad. Productor del programa La Segunda Mañana por AM550 y Otro Dato por 24/7 Canal de Noticias.
Martes, 30 de junio de 2026 a las 15:48
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El proyecto propone crear el primer Hospital Público de Salud Animal de Neuquén, con atención veterinaria gratuita las 24 horas.

Neuquén podría contar por primera vez con un Hospital Público de Salud Animal. La iniciativa ingresó a la Legislatura provincial y propone garantizar atención veterinaria integral, gratuita y permanente para animales domésticos, comunitarios, callejeros y especies productivas pertenecientes a pequeños productores rurales.

El proyecto fue presentado por la ciudadana Paola Distel, quien argumentó que la provincia carece de un establecimiento veterinario público de mediana y alta complejidad, situación que deja sin cobertura a miles de animales y representa una importante carga económica para organizaciones proteccionistas y voluntarios.

La iniciativa también contempla campañas de castración, vacunación y adopción responsable en toda la provincia.

Entre los fundamentos, la propuesta sostiene que la ausencia de infraestructura pública contribuye a la reproducción descontrolada de animales, incrementa la población callejera y favorece la propagación de enfermedades zoonóticas, además de dificultar el acceso a tratamientos para familias de bajos recursos.

La iniciativa establece que el hospital dependerá del Ministerio de Salud y trabajará de manera articulada con municipios, comisiones de fomento, organizaciones no gubernamentales, instituciones educativas y organismos nacionales vinculados a la sanidad animal. El financiamiento provendría del Presupuesto General de la Provincia, además de convenios de cooperación, aportes internacionales y donaciones.

Atención gratuita y programas de prevención

De aprobarse, el hospital ofrecerá atención veterinaria gratuita durante las 24 horas, consultas clínicas, cirugías, laboratorio, diagnóstico por imágenes y tratamientos para enfermedades crónicas. También desarrollará campañas masivas de esterilización, vacunación y desparasitación, además de contar con un área destinada a promover la adopción responsable.

Un cuerpo especializado contra el maltrato animal

Uno de los aspectos más innovadores del proyecto es la creación del Equipo Provincial de Rescate y Protección Animal (EPRPA), que funcionará bajo la órbita del hospital.

El proyecto prevé la creación de un equipo especializado para rescatar animales víctimas de maltrato y actuar junto a la Justicia y la Policía.

Inspirado en modelos internacionales de protección animal, este cuerpo especializado tendrá la misión de intervenir ante denuncias por maltrato, crueldad, abandono y accidentes, realizando rescates tanto en zonas urbanas como rurales.

Además, coordinará acciones con la Policía, los municipios y el Poder Judicial para agilizar las investigaciones y respuestas frente a delitos vinculados al maltrato animal y otras situaciones de riesgo.

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