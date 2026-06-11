Desde este jueves 11 de junio, el Gobierno de la provincia de Neuquén ha puesto en marcha un nuevo esquema de control sobre animales sueltos en rutas provinciales y nacionales que atraviesan el territorio neuquino. La medida apunta a disminuir los siniestros viales provocados por la presencia de ganado y caballos en caminos muy transitados, una problemática recurrente en el interior provincial y en corredores estratégicos para el turismo y la producción.

Las modificaciones alcanzan a la denominada Ley Gorosito, una normativa creada tras el fallecimiento del ministro de Gobierno Jorge Oldín Gorosito, quién perdió la vida en 2002 luego de impactar contra un caballo cerca de San Patricio del Chañar. Según explicaron desde el Ejecutivo, el objetivo es agilizar los procedimientos y generar una mayor responsabilidad por parte de los propietarios.

Qué cambia para los dueños de los animales

Uno de los puntos centrales de la reforma establece que el Estado solo esperará 48 horas para que aparezca el propietario de un animal secuestrado. Si el dueño se presenta dentro de ese plazo, deberá acreditar la propiedad y pagar una multa que será considerablemente más alta que las sanciones vigentes hasta ahora.

En caso de no presentarse o no poder demostrar la titularidad, el animal pasará a disposición del Estado, que podrá definir rápidamente su destino.

Las autoridades remarcaron que todos los animales tienen un responsable legal identificable, tengan o no marcas visibles. Además, aclararon que la falta de alambrados en determinados sectores no exime a los propietarios de la obligación de mantener el control sobre sus animales.

Si no se presentan los dueños o no pueden acreditar su titularidad en 48 horas, podrán ser donados - Foto: Neuquén Informa

Donaciones, equinoterapia y asistencia social

La nueva normativa también busca evitar que los animales permanezcan durante meses bajo custodia estatal, generando costos de alimentación y mantenimiento.

En el caso de los equinos, podrán ser entregados a organismos públicos como la Policía de Neuquén , el Ejército Argentino o la Adminstración de Parques Nacionales (APN). También podrán ser donados a organizaciones dedicadas a la equinoterapia, al rescate animal o incluso a particulares interesados.

Para bovinos, caprinos y otras especies productivas, el organismo competente podrá determinar distintos destinos, incluida la faena para abastecer comedores comunitarios e instituciones de asistencia social.

Una problemática que afecta a toda la región

La presencia de animales sobre las rutas representa uno de los riesgos más importantes para quienes circulan por Neuquén, especialmente en sectores rurales de la provincia.

La situación suele repetirse en corredores que conectan Neuquén capital con localidades del interior, en rutas de acceso a Vaca Muerta y también en zonas turísticas de la Cordillera, donde durante el invierno las condiciones de visibilidad agravan el peligro.

Los accidentes provocados por animales sueltos generan importantes daños materiales y, en numerosos casos, consecuencias fatales para conductores y pasajeros.

Policía y jueces de paz, un rol clave

El Gobierno confirmó además el inicio de operativos especiales en distintos puntos de la provincia para detectar y retirar animales que representen un riesgo para la circulación. Los procedimientos contarán con la participación de la Policía y de los jueces de paz, quienes intervendrán para agilizar la disposición de los animales secuestrados y evitar demoras administrativas.

Desde la Provincia sostienen que la medida apunta a generar un cambio de conducta entre los propietarios y a reducir una problemática histórica que afecta tanto a vecinos como a turistas que recorren las rutas neuquinas.