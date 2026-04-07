¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Martes 07 de Abril, Neuquén, Argentina
Logo Am2022
PUBLICIDAD
Vialidad despejó la calzada

Cerraron y volvieron a habilitar el Paso Cardenal Samoré: volcó un camión y perdió toda su carga en la Ruta 231

El hecho ocurrió hace minutos y por ello no se puede transitar por la zona. Trabajan las autoridades para poder normalizar el tránsito.

Por Redacción Mejor Informado
Martes, 07 de abril de 2026 a las 14:13
PUBLICIDAD

A las 13.40 de este martes 7 de abril Vialidad Nacional informó que se encuentra cerrado el Paso Internacional Cardenal Samoré por el vuelco de un gran camión en medio de la calzada. En menos de una hora, cerca de las 14:15, el paso internacional fue habilitado.

Por el momento se desconoce cómo fue la mecánica del hecho, pero el camión quedo volcado sobre un costado y perdió toda la carga que llevaba, la cual quedó dispersada sobre toda la Ruta Nacional 231.

El hecho fue en el kilómetro 21 y actualmente trabajan en el lugar los equipos de Vialidad Nacional y Gendarmería para poder habilitar nuevamente el paso.

El inconveniente duró poco, a la vez que las autoridades pidieron circular con precaución y mantenerse informado por los canales oficiales.

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD