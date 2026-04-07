A las 13.40 de este martes 7 de abril Vialidad Nacional informó que se encuentra cerrado el Paso Internacional Cardenal Samoré por el vuelco de un gran camión en medio de la calzada. En menos de una hora, cerca de las 14:15, el paso internacional fue habilitado.

Por el momento se desconoce cómo fue la mecánica del hecho, pero el camión quedo volcado sobre un costado y perdió toda la carga que llevaba, la cual quedó dispersada sobre toda la Ruta Nacional 231.

El hecho fue en el kilómetro 21 y actualmente trabajan en el lugar los equipos de Vialidad Nacional y Gendarmería para poder habilitar nuevamente el paso.

El inconveniente duró poco, a la vez que las autoridades pidieron circular con precaución y mantenerse informado por los canales oficiales.