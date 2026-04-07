El intendente de Cipolletti, Rodrigo Buteler, confirmó que en mayo se pondrá en marcha la repavimentación integral de calle Julio Dante Salto y la construcción de una ciclovía que conectará la Ruta 22 con la Ruta 65. La labor se incluye en el Plan de Obras Públicas 2026 y busca mejorar la movilidad urbana y la seguridad vial.

Buteler destacó que la iniciativa forma parte de una política de expansión de la infraestructura: “De esta manera incorporamos 8 km más de bicisendas en calle Salto, en Perón, más la que estamos haciendo en San Luis”, afirmó.

La Secretaría de Obras Públicas informó que la calle Salto presenta un estado de conservación deficiente, con baches, falta de señalización y problemas de escurrimiento pluvial que afectan la circulación vehicular, peatonal y ciclista.

La obra proyectada contempla una reparación integral que busca mejorar la superficie de rodamiento vehicular, incorporar infraestructura segura para ciclistas, optimizar la señalización horizontal y garantizar un adecuado escurrimiento pluvial. El plan incluye la repavimentación completa de la calzada en 1.470 metros lineales, la construcción de una ciclovía en el mismo tramo, la aplicación de pintura y señalización diferenciada para calzada y bicisenda, la instalación de separadores de hormigón, además de trabajos de mejoramiento en las banquinas y el drenaje pluvial.

Asimismo, los trabajos buscan recuperar la funcionalidad de la arteria, mejorar la movilidad urbana y fortalecer la seguridad vial, en línea con el plan de infraestructura que el municipio viene desarrollando en distintos sectores de Cipolletti.